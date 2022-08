Sergio Mayer Mori revela si podría DENUNCIAR a Natália Subtil por estupro

México. El actor y político Sergio Mayer Bretón y su hijo Sergio Mayer Mori reaparecieron públicamente tras la polémica en que se han visto envueltos respecto a que el segundo no ha cumplido con la manutención de su hija.

Sergio Mayer Mori habría incumplido con mantener a su hija Mila (menor de edad), a quien procreó con la modelo Natália Subtil, por eso esta hizo público que estaría dispuesta a demandarlo.

En varios portales de noticias se comparte que los Mayer platicaron con medios de comunicación en CDMX y los cuestionaron respecto al tema referido, también si Sergio Mayer Mori estaría dispuesto a demandar a Natália por estupro.

“Hay muchas cosas que se pueden hacer obviamente, pero es mi vida privada, yo a diferencia de Natalia, por el bien de mi hija, más que nada por respeto a ella, no pienso decir las cosas aquí”, cita Sergio, a quien el exGaribaldi procreó en su relación con Bárbara Mori.

Sergio Mayer Mori y su hija Mila. Foto de Instagram

Respecto a las edades, Mayer Mori dejó en claro lo siguiente: “Ya tenía 18 años, ella tenía 18 años, empezamos a salir justamente cuando tenía 18 años, pero no salió embarazada hasta después, y ahora resulta... porque se le cierra la llave para que se ponga a trabajar, ahora resulta que somos malos”.

Sergio Mayer Mori, quien radica actualmente en España y se encuentra en México estos días, dijo también que al momento no ha recibido ninguna notificación legal con respecto a la manutención de su hija.

“No, hasta la fecha no, la verdad es que me han dicho por aquí, pero nada me ha llegado, así que yo estoy esperando”.

Sergio Mayer, por su parte, externa su apoyo incondicional en todo momento a su hijo Sergio, también a su nieta Mila y dijo que el tiempo siempre acomoda la verdad y saldrá a la luz si su hijo cumple o no cumple: "y si no ha cumplido, que haya consecuencias...".