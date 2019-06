Sergio Mayer afirma que Raquel Bigorra es manipuladora y traicionera

El nombre de Raquel Bigorra sigue en el ojo del huracán luego de que se diera a conocer la supuesta traición de la cubana sobre Daniel Bisogno y es que a raíz del divorcio del conductor de Ventaneando comenzó una batalla entre ambos.

Por si fuera poco varios famosos también afirmaron a ver sido traicionados por parte de la rubia uno de ellos fue la actriz Natalia Subtil, quien dijo que Raquel la manipuló para hablar mal de su ex por lo que Sergio Mayer afirmó las declaraciones de su exnuera.

"Siempre lo dije, siempre salí y dije que Bigorra la estaba utilizando y la estaba engañando y estaba utilizándola para tener rating y que era un programa de cochinada y de porquería, porque la utilizaba, si ustedes revisan la crestomatía de ese tiempo van a ver que lo dije desde ese tiempo, de hecho lo declaré en varios lugares y dije que era lamentable que estuviera analizando y abusando y no digo que sea inocente Natalia...", dijo Mayer.

Recordemos que Raquel ya se defendió de las declaraciones que hizo Daniel Bisogno hace unos días, asegurando que no sería capaz de traicionar a un amigo como se dijo desde un principio y es que la encargada de informarle al conductor sobre la traición fue Pati Chapoy en Ventaneando.



" Me mandan toda la denuncia que Cristina hizo en contra de ti y me comentó, 'señora por ética profesional que esto me lo envió la señora Raquel Bigorra y me dijo que hiciera uso de esto como yo quisiera'", dijo Pati en Ventaneando.

Más famosos afectados

La lista de famosos supuestamente apuñalados por la espalda por Raquel Bigorra sigue creciendo ya que los periodistas Gustavo Adolfo Infante y Ana María Alvarado dieron a conocer más casos de traición uno de ellos el de Roberto Rogmanoli conocido productor.

"A Roberto Romagnoli que le consiguió el mejor contrato de su vida, que ayer nos habló y nos lo dijo, le dio todas las garantías para ser bien tratada, bien pagada, sabes que cuando le quitaron el cargo como ejecutivo de la empresa donde estaba no le volvió a tomar la llamada de teléfono...", dijo la Alvarado.

Cabe mencionar que Raquel Bigorra después de defenderse de los ataques cerró su cuenta de Facebook y suspendió su Twitter ya que recibió varios ataques por parte de haters.