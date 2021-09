Sergio Mayer asegura que enfrentará sin temor alguno denuncias de tráfico de influencias en su contra

México. "Como cualquier ciudadano", así es como Sergio Mayer asegura que enfrentará las denuncias de tráfico de influencias que le llegarán y no tiene ningún temor, porque ha hecho lo que considera correcto.

Sergio Mayer, en su encuentro con medios de comunicación en Ciudad de México, respondió a los señalamientos de supuesto tráfico de influencias que habría cometido en agravio del actor Héctor "N", acusado por presunta agresión sexual contra su hija, Alexa Parra.

“El tráfico de influencias es un delito que me quieren imputar, que no existe. Lo único que quieren es un circo mediático y sacarme, y distraerme para dejar de apoyar las víctimas”, dijo Mayer, según se reporta en varios portales de noticias.

La defensa de Parra ha denunciado ante las autoridades a Mayer, exdiputado federal, quien ya no tiene la protección legal del fuero constitucional que poseía al ser legislador.

Por su parte Alonso Beceiro, exabogado de Ginny Hoffman, también interpuso otra denuncia similar contra Mayer.

Sergio Mayer. Foto de Instagram

Mayer recalca que sólo ha hecho su labor de apoyar a las víctimas de delitos y también destaca que no le preocupa cuántas denuncias existan en su contra, puesto que está dispuesto a enfrentarlas como se debe.

“Estoy dispuesto a afrontar la ley cuando se me solicite. Las denuncias podrán ser dos, tres, no importa, los abogados que la vayan a hacer. Las voy a confrontar como cualquier ciudadano, no tengo miedo.”

Mayer, quien ha participado en el espectáculo Sólo para mujeres, ha manifestado también que sólo ha cumplido con su responsabilidad de “apoyar, escuchar y acompañar a las víctimas de violencia infantil”.