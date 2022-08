Sergio Mayer causa BURLAS en redes tras decir que quiere ser presidente de México

México. El actor y exdiputado mexicano Sergio Mayer, exintegrante del grupo Garibaldi, provoca burlas en redes sociales tras haber declarado que desea convertirse en presidente de México.

Este día, Sergio Mayer se hizo viral luego de declarar públicamente que tiene aspiraciones para convertirse en el presidente de México en 2024, por lo que aseguró que ya lo está decretando.

En entrevista con el programa de televisión Venga la Alegría, Mayer aseguró que el formar parte del espectáculo no le impediría convertirse en mandatario de la nación.

"Por supuesto que me visualizo, lo decreto, lo pienso y sigo trabajando para ello y que el hecho de ser actor no te minimiza, ni te quita la posibilidad de hacer bien las cosas”, dijo en el programa de Televisión Azteca.

Pero internautas ya reaccionaron a las declaraciones de Mayer y recibe críticas y comentarios de todo tipo, haciéndose más a notar las que están en contra de que pueda lograr su propósito

Y en relación a críticas hacia su persona e intención de muchas personas para desacreditarlo, esto dice también:

"Arnold Schwarzenegger fue gobernador del Estado más importante que fue California y yo he tratado de demostrar con hechos que todo lo que han querido desacreditarme, decir, siempre he comprobado que la verdad me asiste”, dice también Mayer.