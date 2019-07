Sergio Mayer de la Cámara de Diputados a una obra de teatro

Sergio Mayer dio a conocer que regresará a los escenarios; el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados protagonizará "Defendiendo al Cavernícola", puesta en escena que anteriormente estelarizaba César Bono.

El actor y ex integrante de Garibaldi alternará sus funciones como Diputado Federal con las funciones que ofrecerá los fines de semana en la nueva temporada de la obra "Defendiendo al Cavernícola". Sergio Mayer resaltó que aunque ahora sea funcionario público, no es un acto ilícito regresar a los escenarios.

"No hay ningún impedimento jurídico, legal, dentro del área administrativa que estoy realizando para que yo pueda tener la oportunidad de pisar un escenario, es parte de mi esencia y lo que yo haga los fines de semana en mi tiempo libre, mientras sea legítimo y honesto, está bien. Así la Constitución nos defiende y nos protege a todos los ciudadanos, incluyendo a los diputados", comentó el Diputado Federal por Morena en un encuentro con los medios de comunicación.

El también ex integrante del show Solo para Mujeres agregó: "participar en la recuperación de un espacio público como una actividad cultural en una obra tan importante, realmente me motiva, me emociona y estoy convencido que me fortalece por el contacto que llegas a tener con el público".

Como parte del acuerdo entre la Alcaldía Álvaro Obregón y la compañía Mejor Teatro, a cargo de Morris Gilbert, la comedia teatral será la encargada de la reapertura del Teatro Ignacio López Tarso del Centro Cultural San Ángel. "Defendiendo al Cavernícola" tendrá su estreno el 8 de agosto, en una temporada de seis meses.

"Defendiendo al Cavernícola" es una comedia escrita por el actor y comediante estadounidense Rob Becker entre 1988 y 1991, en la que trata los malentendidos en las relaciones entre hombres y mujeres. Esta obra es el monólogo con el récord de permanencia en Broadway, logro que consiguió en 1996.

Ha sido representada en cuarenta y cinco países, con un público que supera los ocho millones de personas. La compañía Theater Mogul es la dueña de los derechos de la obra.

"Estábamos con ese gusanito de retomarla en algún momento y hoy se presenta este momento de volver a sacar adelante a este teatro, qué mejor hacerlo con esta obra emblemática. Aprovechó para agradecerle a César Bono por su generosidad porque siempre, desde hace unos años que participe con él, no solamente fue mi maestro, sino mi amigo y hermano, siempre fue muy generoso con su talento y observaciones para mejorar la obra", manifestó Sergio Mayer.