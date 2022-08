Sergio Mayer, de las telenovelas y show "Solo para mujeres", a la presidencia de México, "lo decreto"

En una charla con unos reporteros de espectáculos, el cantante, actor, productor, activista y político Sergio Mayer, uno de los integrantes del grupo musical Garibaldi, dio a conocer sus aspiraciones para convertirse en Presidente de México en el 2024, tras el término del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Sergio Mayer, quien hace unos años protagonizó el show "Solo para mujeres", es uno de los tantos famosos que han incursionado en la política de nuestro país. Del 1 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2021, fue Diputado del Congreso de la Unión, por el Distrito 6 de la Ciudad de México. Obtuvo su curul al ser abanderado por la coalición Juntos Haremos Historia, una alianza de izquierda formada por el partido Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES), en las elecciones federales de 2018.

El esposo de la actriz mexicana Issabela Camil, manifestó que el ser actor no es un impedimento para aspirar la Presidencia de México.

Por supuesto que me visualizo, lo decreto, lo pienso y sigo trabajando para ello y que el hecho de ser actor no te minimiza, ni te quita la posibilidad de hacer bien las cosas.

Sergio Mayer, de 56 años de edad y originario de la Ciudad de México, puso como ejemplo al actor estadounidense Arnold Schwarzenegger, protagonista de la saga cinematográfica "The Terminator", quien fue gobernador del estado de California durante dos mandatos.

"Arnold Schwarzenegger fue gobernador del estado más importante (de Estados Unidos), que fue California, yo he tratado de demostrar con hechos que todo lo que han querido desacreditarme, decir, siempre he comprobado que la verdad me asiste".

Cabe mencionar que el papá del también actor Sergio Mayer Mori, fruto de su relación con la actriz Bárbara Mori, ha sido vocero de los niños en el Senado de la República, interviniendo en temas como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la General de Vida Silvestre.

Fue en la década de los 80's cuando Sergio Mayer comenzó su carrera artística, debutando como cantante en el grupo Garibaldi, junto a Pilar Montenegro, Patricia Manterola, Luisa Fernanda Lozano, Katia Llanos, Charly López, Xavier Ortiz y Víctor Noriega. Ha participado en las telenovelas "Como el cine", "La fea más bella", "Fuego en la sangre", "Corazón que miente" y muchas más.