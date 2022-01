Sergio Mayer narra el secuestro que vivió junto al grupo Garibaldi: "para irle a cantar a una persona"

En un encuentro que tuvo con varios medios de comunicación en la Ciudad de México, el cantante, actor y ex diputado federal Sergio Mayer, manifestó que al público le gustaría una serie basada en la agrupación musical Garibaldi, ya que hay muchas cosas que jamás han sido contadas, entre estas, cuando en una gira fueron privados de su libertad.

Sergio Mayer reveló que Garibaldi fue secuestrado en Centroamérica, viviendo momentos de pánico y mucha incertidumbre. "Sufrimos un secuestro por unas personas que no nos dejaron salir".

Literal, secuestrados con armas y todo para irle a cantar a una persona y son cosas que nunca hemos dicho.

Recuerda que unas personas armadas rodearon la camioneta en la que se trasladaban, "y no nos dejaron salir, hasta que le fuéramos a cantar a una persona". El esposo de la bella actriz Issabella Camil, no dio mayores detalles de dicha persona.

En noviembre pasado Garibaldi tuvo un reencuentro en uno de los shows del "90s Pop Tour", en la Arena Ciudad de México. Los integrantes que estuvieron fueron Sergio Mayer, Paty Manterola, Víctor Noriega, Luisa Fernanda, Katia Llanos y Charly López. Y precisamente en el camerino, estuvieron recordando muchas vivencias que tuvieron, como aquel secuestro.

"El día que nos reunimos en ese evento, estuvimos platicando muchas anécdotas que pasamos, cosas fuertes que nadie sabe, que vivimos a nivel personal, pareja y grupo, cosas muy divertidas, viajes extraordinarios".

Por otra parte, Sergio Mayer fue cuestionado sobre los supuestos problemas de salud de Pilar Montenegro, ex integrante de Garibaldi. Mencionó que la actriz y cantante está bien y desde hace un tiempo se retiró de los medios.

"No me consta que esté mal, un día fuimos a comer hace como un año, fuimos a Polanco, la vi perfectamente bien, no les puedo yo confirmar eso porque sería muy delicado y si ella no lo dice, tengo que ser muy respetuoso".

Garibaldi es una agrupación de pop mexicana fundada en 1986 en la Ciudad de México; fue producida por Luis de Llano Macedo y Óscar Gómez. El nombre del grupo hace alusión a la Plaza Garibaldi, una de las más importantes y representativas de México, donde suelen apreciarse espectáculos de mariachi.