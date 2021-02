Sergio Mayer pelea con Mauricio Martínez por denigrar a los artistas

Una fuerte pelea fue la que se llevó a cabo en Twitter después de que el actor Mauricio Martínez de 42 años, le lanzara una indirecta al diputado Sergio Mayer de 54, pues el primero dijo a sus seguidores que no votaran por ningún famoso, ya que consideran que no tienen las bases para tomar un puesto político, por lo que este último le contestó, pues no le pareció su tuit.

Seré breve: No voten por nadie que haya salido en telenovelas, cantado en palenques o luchado en un cuadrilátero para un puesto en la política. Gracias, escribió Mauricio Martínez en Twitter para después ser confrontado por Sergio Mayer quien no solo le pidió prudencia, sino que se informe más sobre lo que escribe con relación a la política.

Necesitas más información antes de emitir un comentario como este Mauricio. Lamento mucho tu percepción y que tú mismo te desacredites. Estoy seguro que ni siquiera sabes quiénes son tus Diputados local o Federal. Pero respeto tu derecho a expresarlo, escribió Sergio Mayer al comentario de su colega Mauricio Martínez, por lo que varios usuarios se metieron a la discusión.

Y es que para varios usuarios, Sergio Mayer al parecer está haciendo bien su trabajo como diputado federal, por lo que algunos lo defendieron, mientras que otros se le fueron con todo a al ex actor, pues hay quienes aseguran que ni siquiera está haciendo las cosas bien, por lo que están de acuerdo con el tuit de Mauricio Martínez.

"La verdad empezó mal, pero creo que en general ah mejorado mucho su desempeño, supongo fue la curva de aprendizaje enfocado y apoyando en su rubro", "De donde la idea de que cualquier payaso puede gobernar, hacerlo, bien, la política es el único trabajo que no exige ser profesional. Tu por ejemplo no dejarías que un payaso té operara los pómulos, o manejara tu avión, diseñará tu casa o lo asignaras a defenderte en una demanda", escriben en redes.

Tras el agarre en Twitter muchos internautas se han dado cuenta de que Mauricio Martínez está muy involucrado en el mundo de la política a pesar de que no tiene un puesto en este, pero dichas opiniones le han valido varias críticas al histrión a quien desde hace tiempo no vemos en la pantalla chica desde hace tiempo.

Para quienes no lo saben a muchos internautas les ha sorprendido mucho algunas acciones que ha realizado Sergio Mayer desde su estancia en gobierno, pues ha realizado algunas declaraciones que no lo han ayudado del todo, pues esto ha provocado que más de uno le ha dicho que renuncie a su cargo.

Otra de las cosas que pocos saben de Sergio Mayer es que es esposo de la actriz Issabela Camil, quien es considerada una de las actrices más queridas de la pantalla chica gracias a sus participaciones en la pantalla chica, además tiene tremenda belleza la cual siempre es elogiada.

Cabe mencionar que muchos esperan que Sergio Mayer regrese pronto al mundo de las telenovelas después de que acabe su cargo en gobierno, aunque muchos piensan que el histrión siga buscando otro cargo en la política.

