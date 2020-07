Sergio Mayer responde a las fuertes acusaciones que hizo en su contra su ex Bárbara Mori

Hace unos días Bárbara Mori hizo fuertes revelaciones sobre su ex Sergio Mayer. La actriz tuvo una profunda charla con su amiga Marimar Vega en un Instagram Live, donde aseguró haber sido infeliz durante el tiempo que estuvo al lado del ex Garibaldi, con quien procreó a su único hijo Sergio Mayer Jr.

Bárbara Mori aseguró que tras divorciarse de Sergio Mayer, las cosas mejoraron para ella. "Yo creo que mi primer despertar fue cuando me separé del padre de mi hijo porque yo vivía bajo sus órdenes, digámoslo de alguna manera", comentó a Marimar Vega. La actriz manifestó que aunque era "infeliz" en esa relación, no quería que su hijo viviera lo que ella sufrió:

Yo era súper infeliz y luché más años porque quería que mi hijo no viviera lo mismo que yo viví: la separación de sus papás. Hasta que me di cuenta de que yo ahí no iba a ser feliz y él me veía todos los días y yo quería que me viera bien.