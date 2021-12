Sergio Mayer responde a periodista que lo acusó de golpearlo

México. El actor y empresario Sergio Mayer está envuelto en un escándalo, puesto que supuestamente agredió física y verbalmente al conductor de televisión Javier Ceriani, tras interceptarlo para entrevistarlo.

Mayer habría perdido los estribos frente a Javier Ceriani, luego de que éste le preguntara acerca de sus nexos con el crimen organizado tras la publicación del libro "Emma y las otras señoras del narco", publicado por la periodista Anabel Hernández y en el que su nombre aparece.

Ceriani refiere en redes sociales que Mayer lo ignoró ante su pregunta y cuando le reclamó que la esposa de Mayer, Issabella Camil, lo llamó "basura", el ex diputado se mostró molesto y reaccionó violentamente.

Aunque Ceriani ha hecho público que Mayer lo violentó de manera física, el exintegrante del grupo Garibaldi sostiene que solo pidió al conductor del programa Chisme No Like que tuviera cuidado con lo que decía y que no fuera grosero con su esposa.

"Estaba esperándome, me estaba diciendo: "a ver si el cobarde da la cara". Yo siempre he dado la cara. Siempre les he respondido a todos ustedes, pero de ahí que a que ustedes pasen a ser la estrella, yo no los veo a ustedes haciendo pasarela, o eres reportero o quieres protagonizar", explica Sergio.

Javier Ceriani, por su parte, publicó un video en el que se le ve denunciando los supuestos comportamientos de Mayer ante una oficina de policía.

"No puedo dejar pasar esto. No lo provoqué, no lo asalté, no lo insulté, no busqué la pelea jamás. Es más, yo estaba ilusionado, dije: este hombre finalmente va a dar la cara y va a decirme todas las preguntas’", afirmó Ceriani en redes sociales.

Ceriani también menciona que siempre fue educado al dirigirse con Sergio Mayer y se pregunta quién es Issabella Camil, porque por principio de cuentas se llama Érika.

"¿Basura por qué? ¿Porque investigo a su marido? Pregúntale a tu marido porque está en los últimos dos libros del narcotráfico mexicano", refiere Ceriani también.