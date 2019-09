Sergio Mayer responde dudas sobre su sexualidad

Sergio Mayer decidió ser transparente con los medios de comunicación y decidió responderle a todos aquellos que dudan de su sexualidad. Pues desde el evento al que asistió en falta, muchos reporteros lo criticaron.

Tras se cuestionado sobre las criticas que existen en Internet por el atuendo que utilizó para asistir a la entreag de Premios Metro, el acto comentó:

Está bien, que bueno, lo importante es que hablen, la verdad no me preocupa si dudan de mi preferencia. A mi no me hace más hombre o menos hombre el usar una falda, o un pantalón, yo estoy seguro de lo que soy y lo que hago y vivo la vida y dejo vivir a los demás”.