Sergio Mayer responde si se ha sentido celoso del pasado de Issabela Camil con Luis Miguel

La serie de Luis Miguel ha despertado un especial interés entre la relación que este tuvo con Issabela Camil, quien hoy está felizmente casada con Sergio Mayer.

Ante ello, el actor y diputado Sergio Mayer respondió a si alguna vez se ha puesto celoso del intenso romance que Issabela Camil vivió con Luis Miguel, y que ahora es retratado en su serie en Netflix, asegurando que no ve ningún motivo por el cual sentirse de esa manera.

Según el actor, se siente afortunado de estar con la mujer ideal para él, por lo que no tiene ningún motivo para sentir celos del cantante, con quien su esposa tuvo una relación hace bastantes años.

“¿Por qué me van a dar celos si estoy con la mejor mujer del mundo? ¿Celos de qué? Al contrario”, dijo. “No envidio absolutamente nada. La familia que tengo y la mujer que tengo… hay cosas que no se pueden ocultar”.

En su festejo por su cumpleaños número 55, Sergio Mayer respondió a la prensa si tanto él como Issabela Camil se han sentido molestos por cómo su esposa está siendo retratada en la serie.

A ello, el diputado comentó que El Sol no es ni siquiera un tema de conversación entre ellos en ningún momento, y que con todo el trabajo de ambos no tienen tiempo ni de pensar en él:

“No, no, ¿tú crees que estaríamos...? Con el trabajo que tengo, los compromisos que tengo, ¿crees que vamos a estar hablando de esos temas? No es tema para nosotros, eso no es tema para nosotros”, agregó.