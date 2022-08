Sergio Mayer revela que NO APOYARÁ a su hijo "si no responde como padre"

México. Natália Subtil, quien concibió a una hija con Sergio Mayer Mori, hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer, declaró que podría entablar una demanda en contra de su expareja por no responder como padre antes la hija de ambos.

En declaraciones a la prensa en CDMX, ahora Sergio Mayer responde a la decisión que plantea Natália y en varios portales de noticas se comparte su punto de vista.

“Apoyaré a mi nieta y si mi hijo no está respondiendo como debe de ser como padre, que tenga consecuencias. El tiempo siempre acomoda la verdad y ustedes van a ver si mi hijo cumple o no cumple y si no ha cumplido, que haya consecuencias”.

Sergio Mayer Mori y su hija Mila. Foto de Instagram

También se hace público que Mayer, expareja de Bárbara Mori y actualmente casado con la actriz Isabella Camil, contó que le ha aconsejado a su hijo Sergio que tanto él como Natália, madre de su nieta Mila, se acerquen a una autoridad legal que imponga reglas para el beneficio de la pequeña.

Natália Subtil, por su parte, dijo que podría proceder legalmente en contra de Sergio Mayer Mori por no hacerse cargo de la manutención de su hija, Mila, de seis años de edad.

Pero también Natália señaló al exdiputado Sergio Mayer como una persona “incongruente” por apoyar movimientos en favor de los derechos y el bienestar de las mujeres, pero no respaldarla a ella como su exnuera y menos a su nieta.