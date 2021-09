Sergio Mayer sale del hospital como si nada y las redes lo tachan de mentiroso

Sergio Mayer de 55 años de edad ya se encuentra recuperado de la infección que tenía en el oído y lo mantuvo algunos días en el hospital, por medio de un video el actor se mostró muy positivo.

Fue hace unos minutos que el también actor de telenovelas subió un video donde se le ve caminando sin camisa por las calles y es que se puso hacer ejercicio desde muy temprano.

Hola, ¿qué tal como están, aquí ando haciendo este ejercicio y decidí hacer este video de verdad no saben como lo estoy disfrutando especialmente este mensaje, porque los momentos difíciles que viví hace unos días fueron una dura prueba que Dios me puso, dijo Sergio Mayer.

Por si fuera poco el famoso dejó en claro que dicho momento lo acercó más a Dios, ya que estaba un poco alejado, pero con su enfermedad deicidio conocer más su terreno espiritual.

Lo mío de verdad no es nada y eso hay que agradecerlo por supuesto que no me quejo y mucho menos al contrario agradezco lo que me pasó lo que les dije, porque siempre pudo haber sido peor, dijo el histrión.

Pero no todo fue miel sobre hojuelas para el famoso, ya que los haters le hicieron saber que todo fue una mentira creada por el actor.

"¿No que estaba taaaaan grave en el hospital ???!!! Y que estaba estirando la pata???!!!! Puras mentira", "pero por lo mismo de lo que estás pasando, es mejor no usar auriculares y peor hacer ejercicio con ellos", escriben los internautas.

