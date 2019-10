Sergio Mayer sale en defensa de Sarita Sosa, hija de José José

Sergio Mayer y su suegro Jaime Camil Garza, viajaron a Miami, Florida para asistir al homenaje público que se llevó a cabo en honor a José José en el Miami-Dade County Auditorium, asimismo viajaron hasta esa ciudad para tratar de convencer a Sara Salazar (viuda del cantante) de no incinerar el cuerpo y permitir que sea traído a México.

Maxine Woodside dio a conocer una conversación que tuvo con Sergio Mayer (Diputado Federal y presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados), donde aseguró que Sarita Sosa no es la mala del cuento, señalando que Sara Salazar es quien tomó la decisión de cremar los restos de "El Príncipe de la Canción".

"Tengo reunión con ls Saritas, me voy a reunir con ellas, para tratar todavía de persuadirlas, estamos tratando de retrasar todo lo posible lo de la incineración, ya está todo arreglado para viajar el miércoles, el miércoles estaríamos llegando allá (a México) con los restos, con el cuerpo o con las cenizas".

Pero realmente Sarita no es una villana, no deja de ser su papá y ella lo quiere cerca, pero no es Sarita chica, es Sarita mamá la que tomó la decisión.