Sergio Mayer sobre el noviazgo que tuvo Issabela Camil con Luis Miguel: "nunca ha sido sombra"

El cantante mexicano Luis Miguel cuenta con un largo historial amoroso que incluye a hermosas mujeres como la actriz Issabela Camil, actualmente esposa del actor de telenovelas y Diputado Federal Sergio Mayer. El también ex integrante del grupo musical Garibaldi dejó muy en claro que aquella relación que tuvo su cónyuge con "El Sol de México", no representa "sombra" alguna para él.

En una entrevista para el show de televisión "Ventaneando" de TV Azteca, el actor Sergio Mayer (ex pareja sentimental de la actriz Bárbara Mori), manifestó al respecto: "para mí nunca ha sido sombra, ni es un tema, no tiene por qué hacerme ruido".

Sergio Mayer señaló que no sabe como esté la vida de Luis Miguel "y no me interesa, pero yo tengo una familia, soy feliz".

No sé a qué se refieren con sombra, jamás ha habido ese tema y todos tenemos nuestra historia, yo también tengo una historia.

En "Luis Miguel, la serie" se abordó la intensa relación amorosa que tuvo el cantante con Issabela, hermana del actor mexicano Jaime Camil. Ante esto Sergio Mayer comentó que no le pidieron autorización a su esposa para usar su nombre e imagen, "y ella no hubiera dado ninguna autorización".

El actor de televisión de 54 años de edad resaltó que su esposa Issabela Camila "es una dama", quien jamás hubiera hablado ni hablará de absolutamente nada. "Parte de la serie es ficción y ya, no hay nada más que decir al respecto".

Cabe mencionar que fruto de su matrimonio, Issabela Camil y Sergio Mayer tuvieron a sus hijas Antonia y Victoria.