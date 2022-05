Sergio Mayer sobre supuesto abuso de Luis de Llano a Sasha Sokol: "lo tendrá que pagar, sea quien sea"

En un encuentro que tuvo con varios medios de comunicación, el actor y cantante mexicano Sergio Mayer, uno de los integrantes del grupo Garibaldi, manifestó que el productor musical Luis de Llano, tendrá que hacerse responsable en caso de ser culpable de las fuertes acusaciones en su contra. Recordemos que hace un par de meses, la cantante y compositora Sasha Sokol, ex Timbiriche, lo acusó de abuso sexual.

El también ex Diputado Federal, manifestó que muchas personas del medio artístico de México, le deben mucho al productor Luis de Llano, una persona a quien estimada y considera su amigo, sin embargo, tendrá que pagar ante la ley, las consecuencias de sus supuestos actos.

"Siempre he dicho y he sido congruente en favorecer y privilegiar siempre a los menores de edad y a las víctimas, si es necesario y si él tiene algo que pagar ante la ley, pues lo tendrá que pagar y tendrá que responsabilizarse de los actos que cometió en su momento, sea Luis, sea quien sea".

Sergio Mayer, esposo de la actriz Issabela Camil, fue cuestionado sobre si estaría dispuesto a ayudar a Sasha Sokol (anteriormente dio a conocer que demandaría a Luis de Llano), como lo hizo con Alexa Parra, hija de la actriz Ginny Hoffmann, quien denunció a su papá por supuesto abuso sexual.

"Ella (Sasha Sokol) no me ha hablado, yo en los temas que me he involucrado es porque me han buscado y han solicitado apoyo y ayuda, es así de sencillo".

Fue el pasado 8 de marzo, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, cuando Sasha Sokol le dio una "sacudida" al ambiente artístico de nuestro país; aseveró que Luis de Llano abusó de ella, después de que comenzaron una relación amorosa, cuando ella tenía 14 años de edad y el productor 39.

"¿Por qué miente cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito. Durante toda nuestra relación yo fui menor de edad", expresó la ex integrante de Timbiriche. "¿Cómo habría sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme? Nunca lo sabré. Lo que sí sé, es que las cosas que vives te marcan para siempre", expresó la ex Timbiriche en un comunicado que compartió en sus redes sociales.