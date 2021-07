¿Sergio Mayer y Luis Miguel cantando "yo tengo una bolita que me sube y me baja"? El dueto que no fue

El actor, cantante y político mexicano Sergio Mayer estuvo recientemente en el show de YouTube "Al volante" que conduce el "Escorpión Dorado". Durante su paseo por las calles de la Ciudad de México, el ex integrante del grupo musical Garibaldi aseguró que el mismo Luis Miguel le pidió hace ya varios años, grabar un dueto.

¿A caso "El Sol de México" quería cantar "yo tengo una bolita que me sube y me baja..." junto al ex integrante del show "Solo para mujeres"?

"¿Qué opinas de Luis Miguel?", le preguntó el youtuber mexicano "Escorpión Dorado" a Sergio Mayer, "que es una de las mejores voces que ha tenido México". Posteriormente aseguró: "me pidió que grabáramos un dueto".

Leer más: Las plausibles palabras de Michelle Rodríguez sobre la gordofobia: "encuéntrate única"

De acuerdo con el Diputado del Congreso de la Unión (por el Distrito 6 de la Ciudad de México), Luis Miguel le pidió que grabaran el tema "O tú o ninguna"; Sergio Mayer no dio mayores detalles de ese dueto que no fue.

Por otra parte, como muchos sabrán Sergio Mayer es esposo de la actriz Issabela Camil, quien fuera uno de los grandes amores de Luis Miguel. Cabe mencionar que la hermana de Jaime Camil ha mostrado anteriormente su molestia por la manera como fue usado su nombre e imagen en "Luis Miguel, la serie".

Leer más: "Que la orientación nos preocupe más que sus asesinos": Alejandro Sánz sobre joven LGBT+

El "Escorpión Dorado" mencionó a manera de broma que Issabela Camil se veía envuelta en controversia cuando Sergio Mayer "metía la pata" o cuando Luis Miguel sacaba nueva temporada de su serie en Netflix.

Ante este comentario del youtuber, el ex Garibaldi manifestó: "es un amor mi vieja, pobrecita, si es cierto, me dice: 'mi amor y ahora que pasó, ya me están jodiendo en redes, ya me están atacando', pobrecita, es una belleza".