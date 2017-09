Sergio Mayer pide a partidos que tengan vergüenza y ayuden

El actor Sergio Mayer alzó la voz contra el presupuesto que se le está asignado a los Partidos Políticos para el próximo año.



De acuerdo a reporte en el programa "Todo para la Mujer", a través de un breve video, el exGaribaldi exige que todo ese dinero sea donado para la desgracia que se vive en los distintos estados de la República y Ciudad de México, por los sismos.



Mayer destaca el apoyo de la gente, pero cree que es mejor que los partidos y el Instituto Nacional Electoral (INE) pongan de su parte.

"Lo que está pasando es que le estamos haciendo el agosto a las tiendas como: Sams, Costco, Walmart, todas esas empresas trasnacionales que no han hecho una sola propuesta o dado un solo apoyo o descuento para el apoyo de la situación y la economía de los mexicanos."

Lo critican.

Sergio fue severamente criticado hace unos días, ya llevó a su hija a los ensayos del espectáculo "Sólo para Mujeres", que produce él.

La niña tiene 9 años de edad, y muchas personas que se enteraron de ello, no vieron con buenos ojos que la llevara a los ensayos.

Al respecto, el productor y actor dijo: "el día que me mantengan, entonces ya tomaré en cuenta la opinión".

Y más críticas.

A mediados de agosto, las redes sociales se cayeron en críticas cuando Sergio Mayer posteó una imagen en la que aparece con su nieta Mila, mientras toman un baño.

Sergio Mayer vuelve al ojo del huracán pero esta ocasión no por su primogénito, sino por su nieta, la pequeña Mila, fruto de la relación entre Mayer Mori y la modelo brasileña Natália Subtil, con quien aparece en un video dándose una ducha, desatando comentarios que destacan que no sería apropiado que lo haga.

Esta situación desató una serie de críticas como:

“Muy lindos, pero no apropiado, le enseña desde pequeña que no debe haber pudor, hay reglas que enseñar, ojo, el baño con una menor no es prudente”.