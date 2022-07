Sergio Sendel desmiente haber robado propiedades de Jorge Reynoso, esposo de Noelia, valuadas en 50 MDP

El empresario Jorge Reynoso y su hermana Sylvia Paulette Prado, acusan al actor mexicano Sergio Sendel, por supuestamente, haberles robado unas propiedades valuadas en 50 millones de pesos. "Vine a pelear que 14 propiedades en el Ajusco (al sur de la Ciudad de México) nos fueron arrebatadas a mi hermano y a mí, y (propiedades) que voy a recuperar", comentó Sylvia en una entrevista para la revista TVNotas.

De acuerdo con Jorge Reynoso, esposo de la cantante puertorriqueña Noelia, el villano de telenovelas Sergio Sendel, le habría vendido una de estas propiedades, presuntamente robada, a la actriz y comediante María Elena Saldaña, mejor conocida como "La Güereja".

"Esto no es negociable, ya están todos los escritos listos, ya está en todos los juzgados. Yo quiero que se ejecute por la vía penal y posteriormente la civil", manifestó el empresario en una entrevista con el conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante.

"De hecho es muy triste lo que va a suceder con una de las propiedades, me dicen que una la dividieron a la mitad, en una estamos montando la fábrica de acrílicos y la otra mitad se la vendió a una actriz que le dicen 'La Güereja', María Elena Saldaña, le vendió esa casa a esa actriz, me da mucha pena, pero también está dentro de este asunto".

Sergio Sendel negó las acusaciones en su contra. "Cien por ciento mentira", le dijo el actor, de 55 años de edad, a Gustavo Adolfo Infante mediante un mensaje de texto.

No sé ni de qué hablan, no conozco a nadie de los que hablan; no tengo la menor idea de lo que estará pasando detrás de esto, pero es falso.