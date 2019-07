Sergio Sepúlveda anuncia doceava temporada de Difícil de Creer

Gran emoción a causado Sergio Sepúlveda al dar a conocer la doceava temporada del programa Difícil de Creer, la cual se estrenara este 18 de julio a las 20 horas por el canal a+ 7.2 por televisión abierta.

En una entrevista para el periódico EL DEBATE, el conductor nos contó que veremos en esta nueva faceta del programa que causó gran polémica gran polémica por sus temas, además de su trayectoria en la televisión donde varios años lo respaldan.

"Yo estudie comunicación porque quería ser locutor de radio, a la mera hora entre a la televisión, y entonce la verdad fui muy buen estudiante de la carrera gane varios premios como universitario y una amiga que trabaja halla en Televisa hija de un productor compañera mía me ofreció a entrar a trabajar en un programa que se llamaba Un nuevo día, con Cesar Costa y Rebecca de Alva y así empecé como edecán, porque me habían ofrecido ser reportero y yo le dije que no quería trabajar en la tele y a la mera hora ya me anime pues ya solamente había la vacante de edecán y así hasta la fecha ya han pasado 25 años de esa anécdota...", dijo Sepúlveda.

Muchos pensarían que Sepúlveda se inició como conductor en cuanto terminó su carrera profesional, pero tocó varias puertas para poder llegar a Tv Azteca donde se ha convertido su segunda casa durante 19 años, realizando varios proyectos con gran éxito y es que no solo es bueno para la conducción sino también para la producción.

"He hecho muchos programas Cada mañana, Venga la alegría, La hora de los kids, El legado, El obscuro paseo de la fama, El objeto del crimen y buenos muchos especiales mañanitas, el día de nuestra independencia y mi hijo consentido que para mí es Difícil de Creer, desde hace doce años que creamos el concepto", comentó.

Difícil de Creer más controversial

Sergio dejó bien claro que contrario a otros programas los temas que veremos nos dejaran con la boca abierta pues tanto él como la producción viajaron a distintas partes para tener datos más precisos sobre su investigación, haciendo destacar a la emisión del resto de la competencia.

"Es un programa que ha tenido mucho éxito desde hace ocho años al aire de manera interrumpida y en los últimos años ha estado en repetición vamos a tener la esencia de Difícil de Creer que vamos a contar la historia como nadie lo hace nosotros tenemos las herramientas para investigar mejor, tenemos las herramientas para contar mejor los datos que nadie".

Sergio viene con todo en esta nueva temporada/cortesía

"Me queda claro que hoy hay muchos canales distintas plataformas que cuentan datos insólitos y antes solo eramos los únicos nosotros pero eso no tiene que ver los temas siempre son los mismos, siempre hemos hablado del Titanic, siempre hemos hablado de la maldición de Tuntankamon, hemos hablado de la Muralla China, hemos hablado de ciencia de geografía, de asesinos, fantasma...", expresó.

"Regresamos a las bases de Difícil de Creer de contar historias que la gente poco conoce, mezclándola con algunas historias básicas y bueno ahora tenemos de nuevo que en lugar de ser un programa de media hora es de una hora, el programa se mantuvo teniendo cuatro temas en promedio en cada emisión ahora van hacer más de cinco o seis temas por programa...", dijo el conductor.

Programa especial con la llegada del hombre a la luna

"Tenemos un programa especial dedicado a la llegada del hombre a la luna no, las mayores hazañas de la humanidad fuimos a Houston al centro de mando, hicimos ahí parte del programa otra parte la hicimos en México y pues vamos a desmenuzar todo el tema desde la versión oficial, como la teoría del complot, como si hubo comunicación con seres extraterrestres, el infierno que pasaron los astronautas al regresar a la tierra y no me refiero de entrar a la atmósfera si no de su vida personal, sobre todo de Buzz Aldrin, en fin es un programa dedicado a la llegada del hombre con distintas vertientes, pero eso no quiere decir que Difícil de creer en esta nueva temporada va a tener solo programas especiales, no, solamente decidimos hacer este programa especial para el reinicio de Dificil de creer y sobre todo para celebrar los 50 años del hombre a la luna", expresó.

Fan de lo desconocido

Para sorpresa de todos Sergio aseguró que le gustan los mitos y leyendas temas que abordara en el nocturno, pues las historias que ocultan cada una de ellas le parecen fantásticas.

"Me gustan los mitos y la leyendas, me gusta hablar de fantasmas, aunque no crea en los fantasmas pero me gustan los relatos como tal me gustan las biografías sobre todo de seres polémicos o rescatar de los datos pocos conocidos de los grandes genios, eso me gusta mucho me encantan las teorías de la conspiración, por ejemplo aquí en Difícil de creer vamos hablar, siempre e sido fan me gusta hablar de asesinos seriales de hecho hoy e producido ya que se llama Monstruos de la vida real...", comentó.

Sus libros todo un éxito

Como se dijo en un principio Sergio sintió la necesidad de plasmar la vida de los asesinos seriales y lo desconocido en dos libros los cuales han tenido gran aceptación por parte del público quienes han asistido a los festivales donde el animador comparte su experiencia como escritor.

"El primer libro que publique se llama Grandes temas difíciles de creer, que evidentemente se desprenden de algunos temas que se trataron del programa no, reice los guiones, actualice la información, aporte un poco más de datos, así me lo pidieron tal cual y el caso de los asesinos seriales hace mucho tiempo que escribo de ellos, tanto en Difícil de creer, como en Venga la alegría, en Venga la alegría tenemos una sección que se llama la 'enciclopedia del crimen' y para Estados Unidos en Azteca América, tuve un programa que se llama el objeto del crimen entonces si es adicción porque son casos reales la verdad que a mi el género me interesa mucho esta situación de contar la historia de los villanos tiene cierto encanto, porque no necesariamente son malos por naturaleza...", dijo para el medio.

Otra de las cosas que respondió Sepúlveda fue acerca del impacto de las redes sociales sobre los artistas y los ataques de los famosos haters, pues ni él se ha salvado de las críticas que abundan bastante.

"Pues mira yo me divierto la verdad no me lo tomó personal, aunque sean ataques personales no, es decir los famosos haters u odiadores, pues están ahí y son parte de la historia no todas las historias de cualquier ámbito se cuentan por los buenos y los malos, los protagonistas y villanos, entonces cuando de pronto me escriben algo mala onda o simplemente algo que a mi me incomoda pues le doy vuelta a la página, no me puedo quedar con un comentario negativo así como tampoco me puedo creer mucho si alguien habla muy bien de mi, todo tiene que medirse con un equilibrio y ese equilibrio lo da una experiencia no solo de dar, también la profesional a mi me queda claro que el día que yo termine de hacer televisión la gente se olvidará de mi muy pronto, porque así somos como televidentes, entonces yo lo que hago es disfrutar mi trabajo, disfrutar lo que hago, lo hago con mucho amor y recibo muy bien los aplausos y las criticas también", expresó.