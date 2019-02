Sergio Sepúlveda, irreconocible tras operación que se hizo

Sergio Sepúlveda, conductor de "Venga la alegría", se habría sometido a varias cirugías, entre ellas una liposucción, y tras ello, luce irreconocible.

Sergio Sepúlveda causa revuelo en redes sociales tras haberse metido bisturí. Las operaciones estéticas están a la orden del día y Sepúlveda también se sometió a una.

Y es que a causa de dos hernias inguinales, Sepúlveda tuvo que realizarse una intervención quirúrgica, y aprovechó la ocasión y también se habría sometido a una liposucción.

Así lo compartió a través de su cuenta de Instagram en donde subió una fotografía con el especialista que lo trató.

#TBT hace una semana mi doctor José Jesús Castillo me hizo la liposucción y de paso me quitó dos hernias inguinales. Gracias Doc por curarme y cuidarme con extraordinaria calidez”, escribió el conductor al pie de la imagen.

La imagen recibe todo tipo de comentarios por parte de los seguidores de Sepúlveda. Mientras unos opinan que luce irreconocible y que dicha cirugía no era necesaria, otros le desean pronta recuperación.

Te ves muy demacrado, quedaste casi en huesos!!!"; "Perdiste esa luz original nata!! En ti!!!"; "Entiendo lo de las hernias, pero la lipo no puedo con ello no!!!"; "No tenias esa necesidad de hacertela me decepcionaste cañon!!!”.