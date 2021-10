"Sería la peor elección de novio para ella", Beto Cuevas reacciona a los rumores sobre Paola Rojas

El cantante y compositor chileno Beto Cuevas, quien formara parte del grupo musical La Ley, negó tener una relación amorosa con la periodista mexicana Paola Rojas. Dejó muy en claro que entre ellos solamente hay una bonita amistad, además, externó el por qué no sería la mejor opción de novio para la titular del noticiero "Al aire con Paola".

Hace unos días Beto Cuevas (ex esposo de la modelo argentina Estela Mora), estuvo en el noticiero de Paola Rojas para hablar sobre su nuevo sencillo "Digan lo que digan", tras una larga pausa musical, así como de su regreso a la puesta en escena "Jesucristo Superestrella".

Los televidentes se percataron de la buena química entre ambos, motivo por el cual surgieron los rumores de un romance.

"Lamento decir que es un rumor y que no es cierto", expresó el ex vocalista de La Ley en una entrevista para Televisa Espectáculos. "Me cae muy bien, somos buenos amigos".

Actualmente tanto Paola Rojas como Beto Cuevas están solteros, sin embargo, el cantante de 54 años de edad, manifestó que no sería un buen novio para la periodista y también conductora de "Netas Divinas".

Yo soy un trotamundos, viajo de un lado a otro, creo que sería la peor elección de novio en este momento para ella.

Desde que Paola Rojas se separó y divorció del ex futbolista de la Selección Mexicana Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic, mejor conocido como Zague, sus fieles seguidores anhelan verla en una nueva relación amorosa.

Paola Rojas es una de las mujeres de las bellas de la televisión mexicana, una dama en toda la extensión de la palabra. Anteriormente fue vinculada sentimentalmente con el actor Emmanuel Palomares (ex novio de la actriz rusa Irina Baeva), con el boxeador Saúl "Canelo" Álvarez y con el cantante Kalimba Marichal, integrante de grupo musical OV7.

