Series similares a Anne with an E en Netflix

Si ya viste las tres temporadas disponibles de Anne with an E y te quedaste con ganas de seguir viendo la serie, aunque sus productores anunciaron la cancelación de la serie por lo que ya no habrá una cuarta temporada, aquí te dejamos una lista de series similares a la popular serie disponibles en Netflix.

Algunas de estas series son basadas en literatura clásica de Canadá, series de época, y otras son recomendaciones de series que abordan temática similar a la de Anne with an E sobre prejuicios, feminismo, identidad, clasismo, abuso de poder, además de la importancia del conocimiento y la imaginación.

Cuando llama el corazón

When Calls the Heart es una serie dramática de televisión canadiense-estadounidense, inspirada en el libro del mismo nombre de Janette Oke de su serie Canadian West, y desarrollada por Michael Landon Jr.

Póster When calls the heart | Especial

Cuando Calls the Heart cuenta la historia de Elizabeth Thatcher (Erin Cracovia), una joven maestra acostumbrada a su vida en la alta sociedad. Recibe su primera asignación de clase en Coal Valley, un pequeño pueblo minero de carbón en el oeste de Canadá que se encuentra al sur de Robb, Alberta. Allí, la vida es simple, pero a menudo está llena de desafíos.

Heartland

Heartland es un drama canadiense, que comenzó el 14 de octubre de 2007 y sigue actualmente. La serie está basada en los libros de Lauren Brooke. "Heartland" es un término inglés que significa núcleo del país, o corazón de la tierra.

Heartland | Especial

Ubicado panorámicamente a los pies de las Montañas Rocosas de Alberta, Heartland narra la fictive historia las hermanas Amy y Lou Fleming y su abuelo, Jack Bartlett, a través de los altibajos de la vida en un rancho de caballos.

Alias Grace

Alias Grace es una miniserie de Netflix ubicada en Canadá del siglo XIX y basada en la exitosa novela de Margaret Atwood.

Alias Grace | Netflix

El libro narra los famosos asesinatos de 1843 de Thomas Kinnear y de su ama de llaves y amante, Nancy Montgomery, en el oeste de Canadá. Dos sirvientes de la casa, Grace Marks y James McDermott fueron arrestados por el crimen. McDermott fue colgado y Marks, la protagonista de esta historia, fue sentenciada a cadena perpetua.

Aunque la novela está basada en estos eventos, Atwood construye una narrativa con un doctor ficticio, Simon Jordan, el cual está investigando el caso.

Poco Ortodoxa

Poco Ortodoxa es una miniserie dramática de televisión web germano-estadounidense que debutó en la plataforma de streaming Netflix el 26 de marzo de 2020.

Poco Ortodoxa | Netflix

La serie se inspiró y se basa libremente en la autobiografía de Deborah Feldman "Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots", de 2012. Fue coproducida por las compañías Real Film Berlin y Studio Airlift, distribuida por Netflix, producida por Alexa Karolinski, escrita por Anna Winger, Alexa Karolinski y Daniel Hendler, dirigida por Maria Schrader y filmada en Berlín. Sus actores protagónicos son Shira Haas,3 Amit Rahav y Jeff Wilbusch.

La serie cuenta la historia de una joven que se liberó de la comunidad religiosa judía ultraortodoxa de la comunidad Satmar, en Nueva York, y comenzó una nueva vida en Berlín.

Las chicas del cable

Las chicas del cable es la primera serie original de Netflix producida en España. Está protagonizada por Blanca Suárez, Yon González, Maggie Civantos, Ana Fernández, Nadia de Santiago, Martiño Rivas y Ana Polvorosa.

Las chicas del cable | Netflix

En el año 1928 una moderna empresa de telecomunicaciones empieza a funcionar en Madrid. La serie narra el giro que da la vida de cuatro jóvenes mujeres, cuando empiezan a trabajar en esta empresa. Las cuatro se sienten atadas de diferentes formas a su familia, a su pareja o a sus recuerdos.

Atypical

Atypical es una serie televisiva del género novela de aprendizaje, creada y escrita por Robia Rashid para Netflix. Se centra en la vida del chico de 18 años Sam Gardner (Keir Gilchrist), quien tiene un trastorno del espectro autista.