Serrath de Enamorándonos al parecer se operó el rostro y luce irreconocible

Serrath de 23 años, una de las participantes más polémicas de Enamorándonos, tiene a todo mundo hablando de ella, ya que el aspecto de su cara cambió radicalmente después de haber posado en una fotografía con un outfitl muy atrevido, pero lejos de que eso llamara la atención sus fans se desviaron en otra cosa.

Fue el rostro de Serrath el que se llenó de comentarios de todo tipo, pues muchos de sus fans aseguran que se quitó pómulos, mientras que otros, expresaron que su nariz se ve mucho más respingada de lo normal, señal de que supuestamente se la había operado, aunque Serrath no ha respondido a los cuestionamientos.

"Ahora que te operastes te quitaste lo simpática que eras", "No que jamás te operarías, pero que bien te ves", "Eres tan hermosa que yo creo que no le Arias caso a alguien como yo", "Cada día dejas de ser mas Serrath", "Ya deforme del rostro tan joven", "No sé si es el filtro o ya casi te borras la nariz", "Eres hermosa muchas bendiciones hermosa", le escribieron a Serrath en la foto.

Pero Serrath, lejos de ponerle atención a los comentarios, decidió poner un mensaje muy motivador, con el que deje en claro que no deja que los problemas la consuman, ya que no es novedad que los haters siempre la critiquen en redes sociales.

"Anda y brilla. Pero brilla con ganas; que cuando te ven brillar... más de uno se arrepiente de haberte perdido", escribió Serrath en la foto la cual alcanzó más de 52 mil likes, además de varios comentarios, los cuales en su mayoría se desviaron en su rostro de impacto.

Serrath es considera por el público como una mujer polémica que le encanta fastidiar a los amorosos en Enamorándonos, pero ella demostró todo lo contrario en Survivor México, donde fue participante, ya que los televidentes pudieron conocer más de cerca como era de Serrath y se lo hicieron saber.

Tras su salida de Survivor México, lo primero que hizo Serrath al llegar a su hogar fue buscar un plan de alimentación debido a que perdió mucho peso, pero tiempo después apareció con el rostro transformado, por lo que ha generado varias criticas en el mundo de las redes sociales.

Daniela Alexis, la famosa Bebeshita es otra de las chicas que ha cambiado bastante desde que se hizo famosa en Enamorándonos, pues ella cambió su cuerpo radicalmente debido a varias cirugías esteticas, aunque en una de ellas no le fue del todo bien, pues se tuvo que retirar los implantes de pecho que se puso hace tiempo, debido a problemas.

El cirujano pasado me puso los implantes como encima de la piel nada más entonces me puso a encapsular, me empezaron a doler este de que dormía boca abajo de 'ha me duele' y así, pues creo que me aguante mucho tiempo, tenía como una infeccioncita y pues me dolía muchísimo más se me ponía como muy caliente como si mi boobie tuviera temperatura, pero solamente las boobies una cosa como rara...", dijo La Bebeshita para Venga la Alegría.