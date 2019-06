Serrath de Enamorándonos desafía con su trasero a Yanet García

Isis Serrath es una de las ex participantes del programa "Enamorándonos" de Televisión Azteca; recientemente causó furor entre su millón de seguidores en Instagram al compartir una fotografía usando un diminuto bikini y enseñando el trasero al estilo Yanet García.

En un post de Instagram compartió una serie de fotografías donde bromeó con el uso de photoshop. "Quisiera estar como en la foto uno, pero en realidad estoy como en la foto dos; sin embargo en la tres hay más de donde agarrar", comentó Serrath.

Cabe señalar que la foto original es la primera; en la imagen que podemos verla a orillas en New Smyrna Beach, Florida, donde posa de espaldas y muestra su gran trasero como Yanet García, la llamada "Chica del Clima".

"Te pasas loca", "dándolo todo la reina del avispero", "la persona en la que pienso todo el día eres tu hermosa", "tú bien natural por eso me caes bien, tú sarcasmo es genial", "que hermoso trasero", son algunos de los comentarios en su publicación.

En una entrevista con Shanik Berman, Isis Serrath manifestó que hay muchas mujeres que le piden que salga más tapada en las imágenes que comparte en sus redes sociales, sin embargo, no toma en cuenta su opinión porque ella está muy a gusto con todo el material que sube a sus plataformas.

La ex concursante del programa "Enamorándonos" señaló que por pura envidia tiene tantos haters: "es porque soy guapa y muy sincera además, las mujeres me tienen mucha envidia porque subo fotos mías muy sexy en todas mis redes sociales, me escriben: 'Serrath, estás muy desnuda, ¡tápate!', cuando yo en la playa tengo derecho a exhibirme, para eso hago ejercicio y también invierto en mi imagen”.

Por otra parte, ya que hablamos también de Yanet García, la conductora de televisión debutó como actriz en la cinta española "Bellezonismo" bajo la dirección de Jordi Arecón. Hace unos días el tráiler de la película fue lanzado, donde podemos ver a la "Chica del Clima" haciendo gala de sus atributos; dicha cinta tendrá su estreno en los cines el 12 de julio.

La regiomontana fue "destrozada" en redes sociales: "tiene más nivel intelectual que tú ese guión, pero en fin, síguele sacando jugo a tu trasero...digo a tu ingenio y sabiduría", "ahora resulta que es actriz", "Yanet es famosa solo por su trasero y ahora de actriz", "¿y de verdad hay quien pague por ver esa 'pelicula'?".