"Seven days in México" se estrena el 5 de agosto en plataformas digitales

México. El documental "Seven days in México" se estrena el próximo 5 de agosto en plataformas digitales, entre ellas iTunes, Amazon Prime, Tubi y Google Play, se informa en distintos portales de noticias. "Seven days in México" se trata de un documental que promete mucho. A través de él , Johnny Indovina permite ver su lado humano en conexión con México y la escena musical independiente, narrando desde sus inicios como artista, hasta lo que pensó que sería su última canción.

En "Seven days in México", Johnny Indovina , líder y cantante de la legendaria banda Human Drama, experimenta regresar a su raíz para lograr reencontrarse con su amor por la música. México es un país al que él ama mucho, desde que tiene uso de razón, y en la trama del documental lo manifiesta de una manera que promete sorprender al público.