Sexo, pudor y lágrimas la secuela arranca con grabaciones

La segunda parte de la exitosa película mexicana "Sexo, pudor y lágrimas", que en 1999 marcó un hito en los cines del país, se rueda actualmente con su elenco original y con una promesa de generar polémica, según revelaron sus actores.

Estrellas de la talla de Cecilia Suárez, Susana Zabaleta, Mónica Dionne, Víctor Huggo Martín y Jorge Salinas se unieron 21 años después en esta secuela, que retoma las aventuras y miedos de varias parejas en un reto que ha cargado de ansiedad a sus protagonistas.

"Claro que sí da miedo. ¿De verdad nos vamos a juntar los mismos? ¿Va a estar la historia bien contada? Piensas muchas cosas, pero como facilota que soy, dije que sí", destacó en la rueda de prensa de presentación del filme este martes en la noche Zabaleta, quien ganó el premio Ariel por la primera versión de esta película en 1999.

En su momento, esa cinta dirigida por Antonio Serrano estuvo apoyada por una campaña de marketing sin precedentes en el país, se exhibió por más de seis meses y logró un monto de 115 millones de pesos (unos 6,18 millones de dólares), un hito en aquel año.

"Apenas lo voy a sentir, estoy muy nervioso, de volver a retomar a ese Miguel de hace 20 años y ahora presentar esa madurez o no madurez del personaje. Estoy muy contento porque ha habido una superación personal de cada uno de mis compañeros, del elenco original", mencionó Salinas, quien se hizo un nombre en el cine con esta cinta.

Por su parte, Cecilia Suárez, reconocida por su exitoso papel en "La Casa de las Florez", hizo un hueco en su agenda y viajó desde España para rodar sus escenas, pues próximamente protagonizará allí la obra de teatro "El sonido oculto", bajo la dirección de Fran Franco.

"Pensé que no lo íbamos a lograr porque era un poco problemático. Yo le había dicho a Matthias (productor) que no y aquí estamos", reveló.

La actriz aprovechó para manifestar el cariño que le profesan a Demián Bichir, quien fue nominado al Óscar en 2011, y que no estará en la secuela debido a la muerte de su personaje en la primera parte.

"A pesar de que nuestro querido Demián Bichir no está en el elenco por lo que sucede con su personaje en la uno, para todos nosotros sigue presente y sigue siendo parte del cariño entre nosotros y del propósito de contar lo que sucede con los personajes", remarcó.



EL MACHISMO A 20 AÑOS

Uno de los temas que exploraba el filme original de 1999, además de la guerra de los sexos, era el machismo intrínseco en la sociedad mexicana.

Acerca de este tema, las protagonistas del filme, preguntados por Efe, comentaron cómo perciben este mal de la sociedad mexicana y si han visto alguna evolución, a lo largo de estas dos décadas.

"Qué difícil hablar de eso. Yo creo que el machismo sigue, no es fácil de quitar, creo que sigue habiendo, y nosotras somos de provincia, ¿qué podemos decir? Es difícil, todavía los hombres comen de un lado y las mujeres del otro, en todos los sentidos, ojalá algún día podamos comer todos juntos", acotó Zabaleta.

Mónica Dionne, por su parte, recordó los feminicidios ocurridos en los últimos días en Ciudad de México: la niña de 7 años Fátima, que desapareció en el sur de la ciudad y cuyos restos fueron localizados el pasado sábado, e Ingrid Escamilla, descuartizada por su pareja hace unos 11 días.

Ambos crímenes provocaron gran preocupación y desesperación en todo el país.

"En gran medida una de las cosas que toca y por lo que es interesante volver a explorar estos personajes, tiene que ver con ese tema, con qué personajes han trascendido esa condición y qué otros personajes siguen viviendo bajo esa condición. Creo que en México, con el contexto en el que vivimos es importantísimo retomar ese tema y hablarlo porque esto no puede seguir así", apuntó Suárez.

NUEVOS TALENTOS Y MUCHA POLÉMICA

En esta ocasión, Serrano, escritor y director de la obra original, no estará al mando de la secuela de "Sexo, pudor y lágrimas" y, aunque manda la mejor de las vibras a este proyecto, el título de director recae en Alonso Iñíguez, quien al igual que Serrano ha dirigido puestas en escena teatrales, tales como "Bright ideas" o "Noche de Reyes".

"No sólo hice mi paso al cine, sino que tengo a un elenco con gran experiencia. Han sido brutalmente generosos conmigo. Me adecué fácilmente aunque ha sido mucho trabajo", dijo.

Sin revelar datos de la sinopsis, y al igual que ocurrió hace más de 20 años, la nueva "Sexo, pudor y lágrimas" será clasificación C (para mayores de 18 años).

Además, se tocarán temas más polémicos pues "son más complejos los que se viven ahora que los que se vivían hace 20 años", según refirió Salinas en plena referencia a todas las esferas de la vida en pareja.

A esta secuela se une talento joven, como la influencer transgénero Victoria Volkóva, así como los actores Ximena Romo, Naian González Norvind, Paco Rueda y José Ángel Bichir, quienes darán el toque milenial a este filme, el cual llegará a las pantallas en el primer trimestre de 2021.