Shaila sorprende al mostrarse con 20 kilos de más

Shaila Durcal, originaria de Madrid, España, e hija de la fallecida cantante Rocío Dúrcal, sorprende en redes sociales y en diferentes eventos con su aspecto físico, ya que luce con unos 20 kilos de más.

Shaila Durcal muestra un severo aumento de peso en sus redes sociales y en una entrevista reciente para Quién, habla de los motivos por los cuales ha aumentado de tallas y peso.

Uno de los motivos, dice, es porque quizá dejó de fumar y ello le trajo problemas de ansiedad.

Me da igual, no me importa, gano en salud”, dijo Shaila durante su participación en el programa español de Bertín Osborne Mi Casa es la tuya, donde reconoció que había subido 20 kilos.