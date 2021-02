Shailene Woodley, de Divergente, se compromete con Aaron Rodgers

Estados Unidos.- Gran emoción viven los fanáticos de Shailene Woodley, la actriz estadounidense de 29 años conocida por sus pápeles en la saga de Divergente, Bajo la misma estrella y recientemente Big little lies, pues ha dado a conocer con Jimmy Fallon que se ha comprometido con Aaron Rodgers, el jugador de fútbol americano de los Green Bay Packers.

Fue a través del conocido programa estadounidense de Jimmy Fallon en donde la estrella dio a conocer la noticia; aunque su futuro esposo lo daba a conocer días antes, justamente el 06 de febrero tras recibir el tercer premio al Jugador Más Valioso de la NFL.

En aquel momento, el jugador durante sus agradecimientos reveló que estaba comprometido y a su futura esposa le dedicaba dicho reconocimiento, sin embargo, se limitó a revelar la identidad de la mujer que se había robado su corazón, aunque ahora se sabe muy bien. Aaron y Shailene querían mantener todo en secreto debido a la gran fama que tienen ambos.

El secreto duró poco para la pareja, pues no se aguantaron a dar a conocer la noticia de manera oficial en The tonight show starring Jimmy Fallon, en donde Shailene contó al presentador que nunca había asistido a un partido de Aaron debido a los protocolos sanitarios por la Covid-19 y dijo, entre chistes, que nunca había sido tan aficionada del deporte.

También cuenta que cuando conoció a su futuro esposo se enteró que era un jugador de futbol americano, pero no entendía de qué se trataba su labor y lo sigue aprendiendo, pero le parece algo "bueno" y "genial".

Esta noticia cae como bomba para sus fanáticos, el mundo del espectáculo y el público en general, esto debido a que nadie sospechaba sobre esta pareja y tienen apenas siete meses de haberse conocido, pero las felicitaciones y mensajes de apoyo ante esta nueva etapa no se han hecho esperar.

Por ahora lo que queda es esperar a que la pareja fije una fecha de casamiento, aunque muchos de sus seguidores consideran que lo harán más íntimo, tal y como han llevado su relación hasta ahora, por lo que en las redes sociales algunos internautas buscan que hablen más sobre el tema.

Shailene Woodley es una actriz de cine y televisión nacida en el Condado de San Bernardino, California, un 15 de noviembre de 1991. Es conocida por su papel en proyectos como The secret life of the american teenager, Bajo la misma estrella, Descendientes y Divergente.

Aaron Rodgers, por su lado, es un jugador profesional de fútbol americano nacido en Chico, California, un 02 de diciembre de 1983. Juega en la posición de quarterback y forma parte actualmente de los Green Bay Packers de la National Football League (NFL).

