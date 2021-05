Shakira ante las protestas en Colombia: "inaceptable que una madre pierda su único hijo"

La cantautora colombiana Shakira no es indiferente a lo que ocurre en estos momentos en su país natal. Desde la semana pasada se llevan a cabo unas protestas en Colombia, a raíz de que el presidente Iván Duque diera a conocer una Reforma Tributaria. Ante esto en varias ciudades de este país de Latinoamérica, la población salió a las calles a manifestarse. Dichas protestas han dejado hasta el momento casi 20 personas muertas y más de 800 lesionadas.

En sus redes sociales la cantante Shakira originaria de Barranquilla, Colombia, manifestó que "es inaceptable que una madre pierda su único hijo a causa de la brutalidad" y que a otras 18 personas, "se les arrebaten sus vidas en una protesta pacífica".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Las manifestaciones en Colombia comenzaron el 28 de abril en rechazo a la Reforma Tributaria impulsada por el presidente Iván Duque, que planteaba ampliar el cobro de impuestos, afectando a las clases media y baja.

Leer más: ¿Qué está pasando en Colombia? Por qué la policía está disparando contra manifestantes

Las protestas comenzaron de forma pacífica, sin embargo, se registraron disturbios y actos vandálicos contra bancos y oficinas gubernamentales en ciudades como Cali, Medellín, Bogotá e Ibagué. En respuesta, el presidente Iván Duque ordenó el despliegue del Ejército y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), lo que disparó las denuncias de abusos policiales, detenciones arbitrarias e incluso ejecuciones extrajudiciales.

Shakira resaltó que "las balas jamás podrán silenciar la voz del que sufre", asimismo la pareja sentimental del futbolista catalán Gerard Piqué, dijo que es imprescindible "que no seamos sordos al clamor de los nuestros".

La cantante Shakira pidió al gobierno colombiano tomar medidas urgentes. "Pare ya la violación a los derechos humanos y restituya el valor de la vida humana por encima de cualquier interés político".

Cabe mencionar que Shakira ha sido criticada en redes sociales por su tardío mensaje, con respecto a lo acontecido en Colombia.

Leer más: J Balvin, Sebastián Yatra y más cantantes, alzan la voz ante la violencia en su natal Colombia

Así como Shakira, otros cantantes colombianos han expresado su sentir ante esta situación. Camilo manifestó que en Colombia "las autoridades están asesinando a los que salen a manifestarse. Asimismo alzó la voz para pedir "no mas brutalidad policial y no más impunidad a los que la perpetran. Manifiéstense a través de lo que hagan, compartan, reposteen y démosle visibilidad a lo que está pasando en mi país".

Por su parte la cantautora Fanny Lu compartió que su amada Colombia la ha hecho lo que es, "aquí he crecido, he soñado y he realizado mis sueños, he estudiado, he amado y me formé para ser quien soy, como me duele verte sufrir mi bello país".