Shakira anuncia el lanzamiento de su nuevo sencillo y causa furor en redes sociales

Colombia.- Sorprendió la cantante Shakira al hacer un cambio en sus redes sociales para anunciar el lanzamiento de su nueva música, un proyecto que se espera desde hace varios meses y en el que ha trabajado arduamente.

Escuchando la demanda de sus fanáticos, la colombiana ya tiene listo su nuevo material discográfico y al parecer se inspirará en todos aquellos temas y ritmos que tocó en el pasado, volviendo a sus raíces musicales.

En los últimos años, la cantautora ha centrado más su atención en lo que buscan sus fieles admiradores y no en lo que el público en general busca, pues dejaría de lado el género urbano en el que recién incursionó y está de moda para centrarse en su propio sonido.

Hace algunos días, Shakira comenzó con cambios en todas sus redes sociales, esto por su nueva era musical, logrando causar gran impacto entre el público, esto por su gran alcance dentro de la industria de la música y ahora anuncia el lanzamiento de su nuevo sencillo para el próximo viernes 16.

'Don't wait up' será el nombre del primer sencillo del nuevo disco de la estrella, que podría ser en spanglish. Todo indica que Will I Am será uno de los productores, ya que señaló estar impaciente por este lanzamiento.

Para la portada de su nuevo sencillo, Shak recreó una fotografía que se tomó mientras surfeaba en playas de Miami, su nuevo deporte favorito. La fotografía estuvo a cargo de Iván Monagas y la dirección creativa por María P. Marulanda. Por ahora será cuestión de tiempo para conocer lo nuevo de la cantante Shakira y sus planes por lanzar un nuevo disco tras El Dorado, de 2017.