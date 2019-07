Shakira causa gran polémica por su mensaje de Fernando de la Rúa

Shakira ha sido criticada en redes sociales por el mensaje que compartió ante la muerte de su ex suegro y ex Presidente de Argentina, Fernando de la Rúa quien seducido a los argentinos con un perfil de político honesto y de estadista, para luego dejar al país sumido en la peor crisis económica de su historia en 2001.

Fernando de la Rúa falleció la mañana de este martes a los 81 años de edad, luego de permanecer internado desde enero por dolencias cardiovasculares y renales. En sus redes sociales la cantante colombiana Shakira compartió las siguientes palabras: "Fernando querido, te has ido para siempre amigo. Tus hijos, tu esposa Inés, tus nietos, tus amigos y yo, te recordaremos con un grande y profundo cariño por tu humildad y el fondo tierno de tu alma que bien conocíamos quienes te queríamos.

"Has realizado tantas luchas, muchas de ellas inmerecidas y aquella por tu vida la has librado como siempre, con la dignidad y fortaleza que tanto admiraba. "Ahora descansa y vuela hacia un mejor lugar donde no hay traiciones, ni desilusiones, ves a buscar la tranquilidad y el refugio en tus padres, tu hermano y todos los que también te han amado y de verdad conocido. Seré siempre tu amiga, a pesar de cualquier cosa, en el más allá, como en esta vida. Te quiero amigo", manifestó Shakira.

Los comentarios en su post no se hicieron esperar:

"Qué dolor leer esto como Argentina, este tipo no es querido en nuestro país".

"Murió para ser recordado como lo que fue, un presidente incompetente que devastó a un país entero".

"Como amigo no se, como presidente de lo peor. Luchas 'inmerecidas' son las del pueblo argentino que quedó en la miseria total gracias a este impresentable".

"Shakira, te cuento que una lucha que no peleo mucho fue la de garantizar el derecho a comer. En Argentina De la Rua nos hizo mierda".

"No queremos que vuelvas a pisar Argentina Shakira".

"No se de que lucha hablas si su gobierno saqueó al pueblo, reprimió, asesinó y nos dejó en la ruina".

Como muchos sabrán, Fernando de la Rúa era padre de Antonio de la Rúa, con quien Shakira sostuvo una relación amorosa por 11 años, misma relación que llegó a los juzgados. La cantante y el hijo del ex mandatario tuvieron altas e intensas bajas en su noviazgo. Al final de su relación, en 2012, Antonio Antonio demandó la intérprete en una corte de Nueva York.

Exigía que ella le pagara más de 100 millones de dólares como compensación, pues alegaba, por ella había abandonado su carrera de abogado para dedicarse a manejar su carrera artística.

Shakira y Antonio de la Rúa. Foto: Ethan Miller / AFP

La última imagen de Fernando de la Rúa como presidente lo mostró subiendo a un helicóptero en la azotea de la Casa de Gobierno mientras a pocos metros de allí, en la histórica Plaza de Mayo, una multitud enardecida lo insultaba el 20 de diciembre de 2001.

Fue el corolario de un gobierno que había asumido dos años antes con un enorme apoyo popular pero que fue incapaz de propiciar los consensos necesarios para llevar adelante las correcciones a un modelo económico heredado que sumió a la mitad de la población en la pobreza.