Shakira celebra el 20 aniversario de su exitoso MTV Unplugged

~ Twenty years ago today, Shak recorded her Grammy-winning MTV Unplugged album in New York!

~ Hoy hace 20 años, Shak grabó su MTV Unplugged en la ciudad de Nueva York. Por este álbum, Shakira ganó un Premio Grammy (Mejor álbum de Pop Latino) y dos Premios Grammy Latinos.

