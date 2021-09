Shakira celebra los 90 años de su papá bailando con él y deseando tener una larga vida

México. La cantautora colombiana Shakira pasó un día especial en familia al celebrar los 90 años de su señor padre William Mebarak bailando con él, sonriendo y poniéndose muy sentimental.

A través de Instagram, la cantante de éxitos musicales como Ojos así y Chantaje comparte un video en el que muestra cómo se divierte con su papá y ambos sonríen en todo momento.

Lo más bonito es que Shakira escribe un mensaje conmovedor y reflexiona sobre su propia vida y se pregunta si la vida le permitirá llegar a la misma edad que don William, puesto que eso es lo que más desea.

"Me pregunto si algún día, como él, podré llegar a una edad avanzada, arropada de tanto y sincero amor. No por las canciones que he escrito, o las ideas que se me hayan ocurrido, no por mi huella artística, sino por mi legado humano."

Y en el mismo texto la famosa intérprete describe a su papá como un gran escritor, un alma creativa, dueño de una vastísima riqueza literaria e intelectual.

"A su edad las palabras puede que se hagan cada vez más esquivas o que en su fértil mente, las ideas brillantes se asomen cada vez con menos frecuencia", señala.

Shakira ama y admira a su padre y no cabe duda que se siente feliz a su lado y orgullosa de su vida, se lo expresa también, y entre las muchas cosas que admira en él destaca su luz, su carisma, alegría y sobre todo su ritmo.

Leer más: Elisa Vicedo retomará demanda en contra del actor Eduardo Carabajal por presunto abuso hacia ella

Y como era de esperarse, miles de Me Gusta acompañan a la publicación de Shakira, al igual que comentarios y felicitaciones por parte de sus seguidores de todas partes del mundo.