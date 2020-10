Shakira comparte recuerdos y anécdotas de su álbum "Pies descalzos", en su aniversario número 25

6 de octubre de 1995, la cantante Shakira lanzaba su álbum "Pies descalzos", una producción discográfica que marcaría que su trayectoria artística. El álbum fue lanzado inicialmente solo en su natal Colombia. Meses después llegó al mercado internacional gracias a las compañías discográficas Sony Music y Columbia Records. En aquella época de su carrera musical, Shakira Isabel Mebarak Ripoll (nombre completo de la cantautora) tenía 18 años de edad. Este 2020 su álbum celebra su aniversario número 25.

En su álbum "Pies descalzos" la cantautora Shakira nos enseñó varias cosas, entre estas, que a un verdadero amor se debe buscar en el armario, en el abecedario, debajo del carro, en el negro en el blanco, en los libros de historia, en las revistas, en la radio...Asimismo nos enseñó que un amor nos puede hacer descubrir lo que significa una rosa, enseñarnos a decir mentiras piadosas para poder verlo a horas no adecuadas y a reemplazar palabras por miradas. La colombiana también nos hizo saber que las mujeres se casan siempre antes de treinta si no vestirán santos y aunque así no lo quieran, además que en la fiesta de quince es mejor no olvidar, una fina champaña y bailar bien el vals.

Con motivo del aniversario 25 de su álbum "Pies descalzos", la cantante Shakira compartió en su cuenta de Twitter una serie de videos donde comparte con sus millones de seguidores varios recuerdos y anécdotas de este álbum, uno de los más apreciados por sus fans. Con respecto a la canción "¿Dónde estás corazón?", contó: "fue el primer video musical que hice en formato de cine, lo hicimos en Bogotá (Colombia), me acuerdo, creo que fue el primer video que se hizo en formato de cine en Colombia, porque la música pop en ese momento no se le podía mucha atención, solamente a la música local, tropical, los cantantes pop teniamos que hacer videos con formatos televisivos".

Sobre la canción "Pies descalzos, sueños blancos", Shakira relató que el video musical fue filmado en México. "De esta canción me acuerdo del video, fue espectacular, explorar toda las ideas que se me venían a la cabeza, en ese momento era muy fanática del arte surrealista y yo quería un video surrealista, recuerdo que cogimos una cantidad de maniquíes, les pusimos ropa y los enterramos en un campo, lo hicimos en México".

También fue de las primeras veces que fui a México y me enamoré de ese país, me enamoré, México es espectacular, y esta experiencia haciendo este video fue super linda también, puede viajar con mi banda por primera vez también a México, mi banda de músicos que también eran grandes amigos.

La broma a Shakira que inspiró uno de los versos de la canción "Pienso en ti"

El álbum "Pies descalzos" incluye una exquisita balada titulada "Pienso en ti". Al escucharla, Shakira recuerda una broma que le hicieron en el estudio de grabación: "con esta canción me acuerdo de una broma que me hicieron en el estudio grabando, pusieron un reloj en los audífonos, el tic tac de un reloj y yo le decía al ingeniero: 'estoy escuchando un tic tac de un reloj' cuando estaba grabando, y me decía: 'nosotros no escuchamos nada'".

Shakira comentó que todos se habían puesto de acuerdo para decirle que no escuchaban el sonido del tic tac del reloj, tratando de hacerle creer que se lo estaba imaginando. "Me puse a llorar (risas), que inocencia, me lo creí, creí que estaba alucinando, pero no, era toda una broma de muy mal gusto". Pero bueno, dicha broma la inspiró para este verson de la canción: "y te veo así no te toque, rezo por ti cada noche, amanece y pienso en ti, y retumba en mis oídos el tictac de los relojes y sigo pensando en ti".

Al escuchar la canción "Estoy aquí", la cantautora originaria de Barranquilla, Colombia, recuerda la primera vez que viajó Miami, Florida, ya que su álbum "Pies descalzos" se hizo una parte en esta ciudad estadounidense y la otra parte, en Bogotá.

¡Qué tiempos aquellos! Era todo tan nuevo para mí, era la primera vez que trabajaba en un estudio de grabación tan espectacular, como era Ocean V.U Studios, en el que estuvimos trabajando de Víctor Di Persia, me acuerdo de toda esa época cuando escucho esta canción.

Me acuerdo que la primera canción que escuché de Shakira fue “Antología” cuando tenía como 8 años. Desde ese momento, Shakira me atrapó con su música y hasta la fecha no me ha soltado. @shakira , ¡Gracias por regalarnos esta joya musical #PiesDescalzos ������! ����❤️ #shakira �� pic.twitter.com/RHJo5uCAHn — Pao (@paoomnz) October 6, 2020

"Pies descalzos" incorpora géneros de pop latino combinados con rock alternativo y el reggae, asimismo su contenido lírico incluye temas como el romance, formas de vida y el aborto. El álbum le permitió a Shakira reinventarse en su carrera, ya que luego del fracaso comercial de sus álbumes "Magia" (1991) y "Peligro" (1993), pensó en retirarse de la música.

El 13 de febrero de 1996, "Pies descalzos" se publicó internacionalmente en formatos físicos: disco compacto, casete y vinilo de 12", asimismo se relanzó varias veces. En 1996 el álbum se editó en Brasil con cinco pistas extras, las cuales incluía versiones en portugués de "Estoy aquí", "Un poco de amor" y "Pies descalzos, sueños blancos". En Japón incluye dos remezclas de "Estoy aquí".

En la portada del álbum, Shakira aparece con un aspecto sencillo; la cantautora se mostraba con poco maquillaje y el cabello negro y lacio. El título del álbum aparece de color amarillo, mientras el nombre de la cantante tiene un fondo color lila. Las fotografías fueron realizadas por Miguel Ángel Velandia y Patricia Bonilla. El disco estuvo producido por Luis Fernando Ochoa.