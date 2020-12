Shakira desea feliz Navidad a sus fans a través de un divertido video

Fue por medio de una publicación realizada el día de hoy a través de su cuenta en Instagram, que la cantante colombiana, Shakira, deseó una feliz Navidad a todos sus seguidores, esto acompañado de un divertido video con temática navideña.

"¡Que bailes de Navidad más bonitos! Felices fiestas!" Escribió la cantante.

En dicho video de Tiktok, aparecen diversas personas bailando la exitosa canción "Girl like me" de la cantante originaria de Barranquilla y Black Eyed Peas. Lo curioso es que todos en este video aparecen portando algo característico de la Navidad, así como adornos en los lugares que se encuentran. En él se pueden ver toda clase de personas: jóvenes, señores, mujeres, hombres, niños, de cualquier nacionalidad.

Pero, ¿Qué tiene este video que ha fascinado tanto a Shakira? Si bien es cierto que funge como compaña promocional de su más reciente éxito, también es una muestra de empatía en estos momentos tan difíciles derivados a causa de la pandemia de Covid-19 que ha afectado a todo el mundo.

De igual manera, es una muestra de que a pesar de las distancia podemos estar más unidos que nunca y compartir nuestra felicidad desde nuestro lugares, respetando las normas sanitarias establecidas en cada uno de los países, con la única finalidad de salvaguardar la integridad de todos los ciudadanos.

A cuatro horas de haberse compartido el mensaje de la artista, el video a logrado reunir 304,145 me gusta y 1915 comentarios entre los cuales se encuentran: "Love you so much", "Te amo", "Feliz Navidad, Shakira", "Tan linda", "Te amo Shak", por mencionar algunos.

Y es que no es una novedad para nadie la bondad de la rubia, quien siempre se encuentra al pendiente de todos sus fans y busca consentirlos todo el tiempo, como lo manifestó recientemente, al dar a conocer la noticia de que invitaría todo un día de tapas gratis en Barcelona a quine ganara el sorteo que realizará para conseguir recursos para su Fundación Pies Descalzos. (Shakira y Piqué regalan tapas por todo un día a sus seguidores en Barcelona).

Cabe señalar, que dicha organización caritativa fue creada en el año 1997 con el objetivo de ayudar a niños de bajos recursos quienes no tienen acceso a la educación. La misión de Pies Descalzos es trabajar para garantizar que los niños colombianos ejerzan su derecho a una educación de calidad.