Shakira festejará doble: su cumpleaños y el Super Bowl el mismo día

A pocos días de dar inicio el Super Bowl LIV las cantantes que darán un espectacular show en el medio tiempo Jennifer Lopez y Shakira ya están dando los últimos ajustes para la ceremonia anual realizada en Estados Unidos.

Pero lo que muchos internautas se encuentran comentando es que el 2 de febrero, día del evento, la colombiana llega a los 42 años de edad por lo que su presentación en el imponente estadio seria su mejor regalo pues seria algo muy bueno para su carrera.

Recordemos que Shakira se ha convertido en una estrella de talla mundial con el paso de los años pues su música ha sido llevada a todas partes, mientras que en lado personal la intérprete de La tortura ha crecido demasiado empezando por la gran familia que formó.

Además Shak se encuentra muy feliz siendo novia de Gerard Piqué padre de sus hijos, pues no quiere casarse con él, aunque varias veces le han dicho que se case con el futbolista ella sin pelos en la lengua dijo cual es la causa por la cual no quiere dar ese paso.

"El matrimonio me asusta, No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia. Es como esa fruta prohibida, prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento", fue la declaración de Shakira.

Cabe mencionar que el póster del Super Bowl donde ambas aparecen fue muy criticado pues no les pareció que la pierna de JLo estuviera oculta detrás de un balón por lo que se le fueron con todo a los responsables del diseño.