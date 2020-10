Shakira fue atacada en redes sociales por admirar a Justin Bieber

Shakira de 43 años se encuentra en problemas con sus fans y todo por un comentario que hizo en Twitter hace unos días al ver un video, donde Justin Bieber interpreta su más reciente tema titulado Lonely, en el programa Saturday Night Live, donde el canadiense de 26 años demostró que los escenarios son pan comido para él.

Pero lo que molestó a los fans de Shakira no fue que haya compartido dicho video en su cuenta de Twitter, sino que ella mismo se declaró una belieber, o sea fan del cantante declaración que no le gustó del todo a los internautas, quienes pensaron que la cuenta de Shakira fue hackeada, pero la realidad fue otra.

"No recuerdo haber preguntado a las beliebers, ni sabía que aún existían", "Que tiene de malo que shak comparta un video de justin? Somos tóxicos nivel dios los shakifans", "Ver a la gente enojada por Justin Bieber no es solo un pasatiempo, es un estilo de vida, una razón para respirar y escapar de este mundo cruel lleno de ladrones. Es arte, el primer regalo que abres el día de Navidad, un abrazo de un ser querido todo lo que siempre quisiste todo lo que necesitas", escribieron los fans de Shakira en una guerra de tuits que aún sigue.

Para quienes no lo saben hubo un tiempo en que la popularidad de Justin Bieber cambió demasiado, pues los excesos en su vida, las fiestas y el mal trato que le daba a sus fans, hizo que se convirtiera en un personaje odiado de Hollywood, pero tiempo después se restauró por lo que volvió con gran éxito, pero no sin antes tomarse una especie de desintoxicación junto a su ahora esposa Hailey Bieber quien lo ayudó en sus momentos más oscuros.

Es por eso que a muchos fans de Shakira les extrañó que la colombiana hiciera hincapié a que fuera fan de dicho cantante juvenil, que contrario a él, ha logrado buenas acciones en todo el mundo gracias a su música, desde apoyar a varias fundaciones en el mundo, hasta darles el mejor trato a sus fans quienes, es por eso que la interprete de pies descalzados es alabada por todo mundo.

Otra de las razones por las que Shakira es reconocida a nivel mundial es por llevar su música a todo el mundo, pues ha logrado que la comunidad latina sea reconocida en todas partes, algo que le ha dado mucho orgullo a la colombiana que siempre ha tratado alejarse de los escándalos.

Shakira se declaró fan de Justin Bieber y eso molestó a varios/Instagram

La única finalidad de los fans de Shakira es protegerla de los chismes y malas interpretaciones, pues si vamos al pasado una vez más demostraron la preocupación que tienen con ella, cuando se enteraron que trabajaría con Anuel AA, con el tema Me Gusta, el cual no les gustó del todo pues aseguran que el estilo del reguetonero no iba con la calidad de Shakira, por lo que se lo hicieron saber cuando estrenó el tema.

Aunque muchos pensarían que la única polémica que tiene Shakira en estos momentos es la de Justin Bieber en realidad hay otra, se trata de una comparación con Thalía, la cual ya se había hecho hace años, pero ahora toma mucha más fuerza el tema de que Shakira es considerada la reina del pop latino, pero los fans de Thalía no están de acuerdo con eso.

Pese a todos los argumentos que se hacen en redes sociales Shakira siempre ha tratado de mantenerse al margen, así como lo hizo con el tema de Justin Bieber, pues lo que menos quiere en estos momentos la cantante son peleas y mucho menos con sus fans.

El único enfoque de Shakira en estos momentos son su familia y la posibilidad de nueva música, ya que siempre ha tratado de renovarse, además cualquier tema que saca la artista de inmediato se convierte en un hit.