"Shakira ha pillado a Piqué con otra", la supuesta crisis de pareja de la cantante y el futbolista

Shakira y Gerard Piqué supuestamente atraviesan por una fuerte crisis de pareja; de acuerdo con información de diversos medios españoles, la cantante colombiana habría descubierto una infidelidad del futbolista español, padre de sus dos hijos Milan y Sasha. Hasta el momento, ninguno de los dos ha comentado algo sobre estos rumores.

De acuerdo con el diario deportivo Marca, Gerard Piqué, defensa en el F. C. Barcelona de la Primera División, desde hace una semana está viviendo en su casa de soltero en Barcelona, España, pero no pudieron confirmar el motivo de su estancia en dicho lugar.

Por su parte, el Diario de Barcelona aseguró que la crisis de pareja, se debía a una infidelidad de Piqué a Shakira, una de las artistas latinas más reconocidas de la industria musical, originaria de Barranquilla, Colombia. Sobre este rumor también se habló en el podcast "Mamarazzis", de las periodistas españolas Lorena Vázquez y Laura Fa.

Lo que me comentan a mí, me dice: 'Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar', me dicen: 'eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia'.