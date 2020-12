Shakira hace una recopilación de videos de su nuevo reto viral

Estados Unidos.- Podría decirse que este 2020 ha sido sin duda alguna el año de Shakira, la cantautora colombiana que llegó para quedarse y hacer historia dentro de la industria musical y es que no le bastó con adueñarse del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de este 2020, ni volverse tendencia al compartir una fotografía en bikini y ni hablar de su video musical 'Girl like me' con los Black Eyed Peas, pues ahora lo que ha causado gran revolución es el reto viral relacionado con esta última canción.

Como de costumbre, diferentes canciones o movimientos de hacen virales en la plataforma de videos más famosa entre las nuevas generaciones, sí, hablamos de TikTok, pues la cantante ha logrado volver tendencia su popular baile originario de Barranquilla, Colombia, "La Champeta" y todos están preparándose de lo mejor para bailarla en sus videos.

Y siempre demostrando que tiene un vínculo muy especial con sus fanáticos, Shakira Mebarak ha hecho una recopilación de todos aquellos videos que se han convertido en sus favoritos con el "#ShakiraChallenge", mismo que está siendo seguido en diferentes redes sociales por chicos y grandes.

La intérprete de temas como 'Nunca me acuerdo de olvidarte, 'Antología' y 'Chantaje', compartió la primera compilación de videos que hizo, mostrándose muy contenta de lo que ha logrado y asegurando que sus fanáticos son "los mejores", sin olvidarse de darles las gracias, pues de no ser por ellos no estaría en donde ahora está.

Con poco tiempo colgado en la plataforma de fotografías y videos, este clip de un minuto de duración ya tiene más de 3.7 millones de reproducciones, pues como se recordará Shakira ha sido la cantante femenina más buscada de Google en los Estados Unidos, algo que recientemente dio a conocer de forma oficial la plataforma como lo hace cada fin de año.

Todos quedaron impactados al conocer que Shakira logró estar por encima de populares cantantes como Ariana Grande, Dua Lipa, Doja Cat, Adele y muchas otras, específicamente entre el 02 y 08 de febrero, que fue cuando se registraron los primeros picos de búsquedas con su nombre.

Esto ha sido gracias a los múltiples eventos en los que ha participado, pues como se recordará ella, junto a Jennifer López, le pusieron todo el sabor latino al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl aquel 02 de febrero de 2020, cuando tuvieron de invitados a los cantantes de reguetón Bad Bunny y J Balvin.

Pero eso no lo ha sido todo, ahora que se ha mantenido muy activa en las redes sociales, también compartió una fotografía en donde dejó al descubierto su envidiable físico a la edad de 43 años, esto en un traje de baño muy especial, el cual fue diseñado por ella y una de sus amigas que trabaja en la industria de la moda y la confección.

Y ni que decir sobre 'Girl like me', la increíble colaboración que recientemente estrenó con Black Eyed Peas, la cual desde el pasado 04 de diciembre ha vuelto a elevar las búsquedas en Internet. En dicho video podemos verla dando lo mejor sí misma, como siempre acostumbra, pero mostrando por primera vez el skate, aquel deporte que ha practicado durante este 2020 y con el que ha causado furor tras revelarlo con videos y fotografías a través de su cuenta oficial en Instagram.

De acuerdo con datos oficiales de la página de Google, los estados de Nuevo México, Florida, Texas, Massachussetts y Wyoming son los que más han buscado a la barranquillera a través de Google. Por si fuera poco, la cantante se ubica en la séptima posición de la lista general de las personalidades más buscadas en la plataforma, sólo por detrás de Joe Biden, Kim Jon Un, Kamala Harris, Jacob Blake, Ryan Newman y Tom Hanks.

Por esto y más la cantante se ha vuelto muy popular durante el último año, pero no podemos dejar de lado su impecable carrera artística, pues ha revolucionado como ninguna otra cantante latina la industria musical, con temas que ya se han vuelto icónicos dentro de la historia de la música y que han perdurado de generación en generación.