La famosa cantante de origen colombiano se ha convertido en toda una celebridad de la industria musical, inclusive como fuente de inspiración lo cual parece que ocurrió con dos importantes celebridades de Internet una de ellas Kimberly Loaiza y la segunda Danna Paola, ambas estrellas mexicanas.

Cabe mencionar que cada una de ellas es exitosa en su ramo, por ello no se puede hacer una comparación entre ninguna de las tres, además de que también se debe tomar en cuenta la edad y el tiempo que llevan en la industria.

Fue en 2009 cuando Shakira la protagonisa de esta nota, lanzó su álbum titulado Loba y dentro de él, uno de los sencillos que robaría la atención de sus seguidores durante muchos años y que inclusive seguiría siendo un referente para la cultura popular, sobre todo por el curioso atuendo que portaba en ciertas partes del video.

El video tiene más de 198 millones de reproducciones en el canal de YouTube de la intérprete colombiana, siendo el conjunto negro el que aparece en escena durante los primeros segundos del video, este diseño es un mono completo en color negro asimétrico.

Una de sus piernas está descubierta pareciera terminar como en traje de baño, la manga de esa pierna es larga y la contraria está descubierta, en la cintura tiene una abertura que muestra su ombligo, a lo largo de los meses la melodía se convertió en una de las más populares al igual que el atuendo.

Ahora bien, por qué se dice que Shakira inspiró a cantantes para realizar este tipo de conjuntos, es sencillo esto por las fechas.

Shakira, Kimberly Loaiza y Danna Paola | Capturas de pantalla

Look de Danna Paola que podría estar inspirado en Shakira

Durante la pandemia en el año 2021 Danna Paola lanzó "No Bailes Sola", al lado de Sebastián Yatra, es en el minuto 1:21 en donde se aprecia por completo el look de la cantante mexicana, es un conjunto futurista que tiene una de sus piernas completamente descubiertas al igual que el look de Shakira en Loba.

Este video tiene más de 89 millones de reproducciones en el canal de la intérprete de "Mala Fama", su look negro con toques de gris, se robaría varios suspiros al mostrar su silueta y su torneada pierna con una vista hacia el futuro y los atuendos que se podrían utilizar dentro de unos años.

Look de Kimberly Loaiza que podría estar inspirado en Shakira

En cuanto a Kimberly Loaiza, compartió algunas fotografías y videos en su cuenta oficial de Instagram, en ella aparece con un conjunto en color gris claro con brillantes, era la misma base que el look de la expareja de Gerard Piqué.

La diferencia y dificaciones que se le hicieron a su conjunto es que es la otra pierna descubierta y una falda que se quitaba y solo cubría la pierna descubierta, este atuendo lo utilizó para su presentación en el Auditorio Nacional como parte de su tour 13.13, el cual ha sido todo un éxito.