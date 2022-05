¡Shakira, la kriptonita de Superman! Así reaccionó Henry Cavill cuando creyó haber visto a la cantante

En un auto, que no puede ser recurrido, el tribunal ha tumbado el último intento de la defensa de la cantante, para que se archive la causa contra ella y ha avalado que hay indicios suficientes, para enviarla a juicio por defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda, simulando no residir en España y ocultando ingresos mediante un entramado con sede en paraísos fiscales.

Estos son algunos de los comentarios de usuarios de TikTok, al saber que Henry Cavill es "loco" por Shakira . "hoy conocí la envidia", "yo puedo ser tu Shakira", "quien fuera Shakira para llamar tu atención", "Shakira, Superman te busca", "esto no le gustará a Piqué" y muchos más.

El actor, de 39 años de edad, estaba dando una entrevista durante la alfombra roja de la premiere de "The Man from U.N.C.L.E.", película que protagonizó junto a Armie Hammer, Elizabeth Debicki, Alicia Vikander y Hugh Grant.

Dice Shakira en una de sus conocidas canciones, "mis caderas no mienten", y la reacción del actor al creer haber visto a la colombiana, tampoco miente.

Se descubrió cuál es la verdadera "kriptonita" de Superman : nada más y nada menos, que la cantante y compositora colombiana Shakira . El actor británico Henry Cavill , protagonista de las películas "El hombre de acero", "Batman vs Superman: el origen de la justicia" y "Liga de la justicia" (largometrajes del Universo extendido de DC), reveló ser fanático de la intérprete latina y pareja sentimental del futbolista español Gerard Piqué, padre de sus dos hijos Milan y Sasha.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.