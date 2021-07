Shakira luce cuerpazo, derrier y habilidades para el surfeo, en su nuevo video "Don't wait up"

¡Shakira está de regreso! Luego de demostrar sus habilidades en el skater en el video musical "Girl like me", su colaboración con la agrupación musical estadounidense Black Eyed Peas, la pareja sentimental del futbolista español Gerard Piqué (padre de sus hijos Milan y Sasha), ahora muestra sus habilidades en el surfeo.

La cantautora colombiana Shakira lanzó su nueva canción "Don't wait up", un adelanto de lo que será su décimo álbum de estudio. El tema musical fue lanzado junto a un video musical en el cual la intérprete de conocidos temas como "Ojos así", "Waka Waka", "La bicicleta" y muchas más luce cuerpazo, su derrier y sus habiliades en el surfeo.

"Don't wait up", la nueva canción de Shakira (compuesta por Ian Kirkpatrick y Emily Warren), es un himno bailable de empoderamiento que invita a todo el mundo a la pista.

Leer más: Pablo Montero irrumpe en casa de su ex Carolina Van Wielink; pide que le devuelva su comedor (VIDEO)

A través de un comunicado de Sony Music México, la intérprete originaria de Barranquilla, Colombia, manifestó:

Me emociona compartir mi nueva canción 'Don't wait up' con todo el mundo, el día que la creamos en el estudio, yo sabía que le quedaría perfecta al verano y esas noches donde no quieres pensar en el mañana.