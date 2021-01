Shakira, más enamorada que nunca de Gerard Piqué; así nació su gran amor

México. La cantautora Shakira, quien disfruta ahora del éxito por su más reciente canción Girl Like Me, colaboración musical con Black Eyed Peas, la cual ya supera 220 millones de reproducciones en YouTube, está realizada profesionalmente, pero también perosonalmente, ya que está muy enamorada de Gerard Piqué.

Shakira y Gerard Piqué, ambos padres de dos niños, se muestran muy enamorados a través de las publicaciones que comparten en sus respectivas cuentas de Instagram, pero también en las imágenes que logran de ellos los paparazzis en distintas partes del mundo, donde acuden.

Y pese a muchas insinuaciones por parte de la prensa internacional respecto a que han estado a punto de separarse en varias ocasiones, la verdad es que no ha sido así, o al menos eso parece, puesto que lucen más enamorados que nunca; y si han tenido problemas de pareja, como pasa con muchas otras, lo han callado por su propio bienestar.

Shakira y Piqué se habrían conocido en el Mundial de Sudáfrica, en el año 2010, cuando ella grababa el videoclip de “Waka Waka”, lo ha comentado ella en distintas entrevistas que le han hecho. Aunque él es diez años menor que ella, la edad no fue nunca impedimento para que se diera una relación sentimental entre los dos.

Leer más: Shakira alcanza 200 millones de visitas en YouTube con Like Girl Me

Me acuerdo perfectamente de que estábamos grabando el videoclip de 'Waka Waka' y que, cuando terminamos, se me acercó y me dijo: 'Voy a ganar este Mundial porque quiero verte al final del torneo e invitarte a una cena romántica'. ¡Y lo cumplió!", reveló Shakira.