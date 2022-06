Shakira revive su icónico baile de 'Whenever wherever' a 21 años de su lanzamiento

Más de dos millones de reproducciones sumó el video de la colombiana, haciendo su característico movimiento de caderas al ritmo de 'Whenever wherever', tema lanzado en agosto de 2001 como parte de su disco "Servicio de lavandería", un éxito de hace 21 años.

Fue durante el programa 'Dancing with myself' de NBC, donde Shakira participó con uno de sus grandes hits para que la gente pudiera ponerlo en práctica desde casa, utilizando un atuendo color azul rey que dejó al descubierto su impactante figura femenina, video que fue publicado en su perfil de TikTok y de inmediato se viralizó en Internet .

Los fanáticos de Shakira se quedaron boquiabiertos al ver a la cantante colombiana recreando uno de sus más icónicos bailes . Se trata de la coreografía del éxito ' Whenever wherever ', donde dejó en claro que los movimientos de cadera son suyos y que nadie puede opacarla.

Gilberto Coronel Periodista Web

