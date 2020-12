Shakira se convierte en la cantante más buscada de Google en Estados Unidos

Estados Unidos.- Sin duda alguna, este año ha sido muy diferente comparado a los demás, pues debido a la pandemia por Covid-19 a vida ha cambiado drásticamente, siendo distintos los ámbitos laborales los afectados, como lo son el medio del espectáculo, sin embargo, algunos artistas corrieron con la suerte de seguir trabajando, tal es el caso de la colombiana Shakira, quien sigue arrasando con gran éxito mundial.

Como un claro ejemplo de lo que anteriormente se mencionó, la cantante colombiana se ha mantenido vigente en la industria musical y el mundo del entretenimiento, no sólo en Latinoamérica, sino en todo el mundo, esto gracias a su música, presentaciones, bailes e importantes movimientos como los que realizó este año. Entre presentaciones especiales, videos musicales y retos virales, la cantautora fue el centro de atención durante varios meses.

Tanto ha sido su impacto durante este año que se ha convertido en la cantante más buscada de Google en los Estados Unidos. De acuerdo con cifras oficiales del famoso sitio web, la cantante fue la más buscada a lo largo de este año, especialmente después de su espectáculo en el Super Bowl de este año, el Medio Tiempo patrocinado por Pepsi en el que deleitó al lado de Jennifer López y le pusieron todo el sabor latino a su presentación en vivo aquel 02 de febrero.

Shakira al lado de Jennifer López al final de su espectáculo de Medio tiempo en el Super Bowl 2020. Foto: Instagram

La cantante, intérprete de temas como ‘Ojos así’, ‘No me acuerdo de olvidarte’ y ‘Girl like me’, logró estar por encima de populares cantantes como Ariana Grande, Dua Lipa, Doja Cat, Adele y muchas otras, específicamente entre el 02 y 08 de febrero, que fue cuando se registraron los primeros picos de búsquedas con su nombre. Y es que la cantante, además de ganarse a su público con su música y líricas, se ha mantenido durante los días de confinamiento más activa que nunca en sus redes sociales, no sólo compartiendo contenido sobre su carrera, sino sobre su vida personal y privada, mostrando a su familia, su esposo, sus hijos, sus pasatiempos, entrenamientos y demás.

Google también compartió que registraron otro pico en búsquedas del 06 al 12 de septiembre, cuando la cantante colombiana compartió a través de sus redes sociales una fotografía luciendo un increíble traje de baño en color rosa, el cual fue confeccionado por ella y una de sus amigas.

Shakira en traje de baño fue otra de las tendencias de este año. Foto: Instagram

Y ni que decir sobre 'Girl like me', el increíble tema que recientemente estrenó a lado de la banda estadounidense Black Eyed Peas, que desde el pasado 04 de diciembre ha vuelto a elevar las búsquedas en Internet. En dicho video podemos verla dando lo mejor sí misma, como siempre acostumbra, pero mostrando por primera vez el skate, aquel deporte que ha practicado durante este 2020 y con el que ha causado furor tras revelarlo con videos y fotografías a través de su cuenta oficial en Instagram.

Según Google, los estados de Nuevo México, Florida, Texas, Massachussetts y Wyoming son los que más han buscado a la barranquillera a través de Google. Por si fuera poco, la cantante se ubica en la séptima posición de la lista general de las personalidades más buscadas en la plataforma, sólo por detrás de Joe Biden, Kim Jon Un, Kamala Harris, Jacob Blake, Ryan Newman y Tom Hanks.

Además, la cantante colombiana, madre de los dos hermosos pequeños Sasha y Milan Piqué Mebarak, frutos de su amor con el futbolista Gerard Piqué, con quien unió su vida desde el año 2011, también aparece en las búsquedas más populares de los usuarios de Internet, las conocidas como "Where, who, what, when, how, why", donde muchas personas han cuestionado de qué lugar provenía la cantante con la pregunta "Where is Shakira from?".