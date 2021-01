Shakira se convierte en la última artista en vender su catálogo de éxitos

Estados Unidos.- La cantante colombiana Shakira se ha convertido en la última artista de renombre en sacar provecho de su catálogo de éxitos, vendiendo los derechos de publicación a la firma londinense de inversión en regalías musicales Hipgnosis.

Shakira, la cantante latina más exitosa de todos los tiempos, con más de 80 millones de álbumes vendidos a su nombre, ha vendido los derechos de su catálogo de 145 canciones por una suma no revelada.

La serie de éxitos de la ganadora de tres premios Grammy, que comenzó con el lanzamiento de su primer álbum en 1991 a la edad de 13 años, incluye Hips Don’t Lie, Whenever, Wherever y la canción de la Copa Mundial de la FIFA 2010 Waka Waka.

Ser compositora es un logro que considero igual y quizás incluso mayor que ser cantante y artista, dijo Shakira.

Shakira podría recibir una fortuna gracias a esta venta de sus anteriores éxitos. AFP

A los ocho años, mucho antes de cantar, escribía para darle sentido al mundo. Sé que Hipgnosis será un gran hogar para mi catálogo.

El auge del streaming ha animado a los inversores a invertir su dinero en empresas como Hipgnosis, una empresa que cotiza en la bolsa de valores de Londres.

Y que recibe una parte de las regalías de las canciones que posee cada vez que se reproducen en la radio, se transmiten o se utilizan en algunos lugares como los grandes almacenes, así como los ingresos por la venta de álbumes, sencillos y su uso en anuncios de televisión y películas.

Bob Dylan se vio en una dificultad parecida a la se Shakira de acuerdo a su discografía y sus regalías. AFP

Hipgnosis, que fue cofundada por el legendario productor Nile Rodgers, ha recaudado 1.200 millones de libras de inversores desde su lanzamiento en 2018 y ha adquirido más de 120 catálogos hasta la fecha.

El mes pasado, Bob Dylan vendió los derechos de publicación de todo su catálogo de 600 canciones, incluidas Blowin 'in the Wind y Knockin' on Heaven's Door, a Universal Music por aproximadamente $ 300 millones (£ 220 millones) en el mayor acuerdo de publicación de música en décadas.