Shakira se enamora de dos mariachis mexicanos

La cantautora Shakira, originaria de Colombia, comparte en su cuenta personal de Instagram un video en el que aparecen dos mariachis mexicanos bailando una de sus coreografías, sin equivocación.

Los jóvenes mariachis se suman al #ChampetaChaellenge y demuestran al bailar que son unos profesionales. Seguramente Shakira quedó "con el ojo cuadrado" al ver la perfección con que bailan.

El video cuenta ya con más de 1 millón 886 mil reproducciones y en él se aprecian a dos jóvenes bailando frente a la Parroquia de San Miguel Arcángel, en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Mariachis bailando Champeta! Y yo que pensaba que lo había visto todo! Mariachis dancing Champeta!

And I thought that I had seen it all! #champetachallenge”, escribe Shakira en el título de su post.