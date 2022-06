Shakira y Gerard Piqué: Esto se escribieron como últimos mensajes en sus redes

México. Shakira y Gerard Piqué hicieron público este sábado que se separan y pidieron también respeto a su privacidad, esto tras unos doce años de relación y haber cocebido a dos hijos.

Ahora salen a la luz algunos de los que habrían sido últimos mensajes que Shakira y Gerard Piqué se escribieron en redes sociales y en varios portales de noticias se comparten.

"Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero sólo él con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial. ¡He dicho!", escribió Shakira en Instagram.

Shakira siempre manifestó en sus redes el gran amor que sentía por Gerard Piqué, además le encantaba aludir lo buen jugador que era y se sentía muy orgulloso de él, y como prueba el mensaje anterior.

Gerard Piqué, por su parte, publicó su última fotografía con Shakira acompañada de la frase "Holyday vibes", esto en junio pasado.

Shakira y Gerard Piqué han confirmado oficialmente que ya comenzaron su proceso de separación y al parecer se debe a que supuestamente él le habría sido infiel a ella con una joven de 20 años de edad, cuyo oficio es ser azafata.

Sobre los motivos del rompimiento como pareja, al momento ni Shakira, ni Gerard Piqué han expresado una palabra públicamente y seguramente no lo harán, puesto que también han pedido a la gente que respete su privacidad.

Por otro lado, llama la atención el tema de Shakira Te felicito, puesto que en parte de la letra dice: "te felicito porque eres un gran embustero y nadie lo puede negar", por lo que muchos fans han dicho que seguramente tiene dedicatoria para Gerard Piqué.